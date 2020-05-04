رئيس الوزراء يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطورئ لمدة شهر

وطن: رفع رئيس الوزراء محمد اشتية الليلة توصية الى الرئيس محمود عباس تقضي بتجديد حالة الطوارئ .

جاء ذلك عقب اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء مساء الاحد ضمت لجنة الطوارئ الوطنية و قادة الأجهزة الأمنية و اللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة و بعد استمزاج مجلس الوزراء ، و التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ، و قد تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.

و سوف ينظر الرئيس بهذا الامر اليوم الاثنين ، و في حال موافقته على التوصية فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية و الأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية و الضرورات الحياتية لهم ، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

و من الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ إنتهت عند منتصف ليلة الاحد .