نقابة المحامين تطالب الرئيس بإعادة الحياة وعجلة الإنتاج وفق إجراءات الوقاية وعدم تمديد حالة الطوارئ

وطن: طالبت نقابة المحامين الرئيس محمود عباس بعدم تمديد حالة الطوارئ مرة لعدم قانونيته، كما طالبته بإصدار تعليماته بإعادة الحياة وتدوير عجلة الانتاج ضمن إجراءات الوقاية والسلامة التي نص عليها قانون الصحة العامة.

وقالت النقابة في كتاب موجه للرئيس، إنه "استنادا للقانون الاساسي في المادة 110 المتعلقة بتمديد حالة الطوارئ فإن حالة الطوارئ في دولة فلسطين تنتهي يوم غد الاثنين الموافق 4/5/2020، وعليه فإننا نأمل من فخامتكم عدم اللجوء لخيار التمديد نظرا لعدم قانونيته، وفقا للقانون الاساسي الذي يعتبر الوثيقة الاسمى في فلسطين وبمثابة الدستور ويجب أن يبقى مصان".

وأضاف الكتاب: لكون معظم القطاعات تأثرت بحالة الطوارئ ومنها قطاع المحامين بسبب اغلاق المحاكم، فإننا نأمل من فخامتكم وكلنا ثقة بحكمتكم أن تصدروا تعليماتكم لاصحاب الشأن بالبدء بإعادة الحياة وتدوير عجلة الانتاج لاعادة انعاش الاقتصاد ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي نص عليها قانون الصحة العامة".