تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة يرفع الإصابات إلى 134

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في فلسطين إلى 134 إصابة.

وأفاد ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي المتعلق بآخر المستجدات بأننا دخلنا في متوالية جديدة، محذراً أن هذا نذير خطر، وضرورة التقيد بقرار الحكومة بالبقاء في المنازل.

وبين أن الإصابات هي لعمال فلسطينين يعملون في مصنع للدجاج في منطقة "عطروت" الاستيطانية، وهم من قرى رام الله، وأنه تم إرسال الطواقم الطبية لفحص المخالطين.

وأوضح أنّ 7 من العمال المصابين خالطوا عدداً من المواطنين في عدد من القرى ويجري فحص مخبري في تلك القرى.

واضاف ملحم ان عدد من المرضى الذين عادوا من الأردن في الضفة سيعودون الى غزة اليوم وهم مريضيين عادييين وليسو مريضيين بالكورونا.

وقال ان بيت لحم التي بدا فيها انتشار الفيروس نموذج في الصبر الجميل و التقيد بالاجراءات والمدنة مقبله على تعافي مجموعه جديده.

يذكر أنه تم الإعلان في وقت متأخر من مساء الأمس عن إصابة مواطنتين في الستينيات من العمر في غزة.

يتبع...