الاحتلال يعتقل مقدسيين ويصادر طرودا غذائية بالقدس

وطن: صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، كمية كبيرة من الطرود الغذائية المخصصة لإغاثة العائلات المقدسية، في ظل الظروف الصعبة مع تفشي وباء كورونا، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين القائمين على الحملة الإغاثية.

وأوضح الناشط المقدسي رئيس لجنة أهالي حي "وادي الحمص" حمادة حمادة، أن "قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، هاجمت الشبان المتطوعين، وقامت بإطلاق قنابل الغاز، بعدما قاموا بوضع طرود غذائية في مدرسة أبو بكر الصديق، لمساعدة الأسر المقدسية".

ولفت إلى أن "هذه الطرود مخصصة للأسر الفلسطينية المحتاجة في العديد من مناطق مدينة القدس المحتلة، وهي مقدمة من جمعيات أهلية في الداخل المحتلة وأيضا من نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، وتم مصادرتها من قبل الاحتلال وعددها 300، واعتقال القائمين على المبادرة للتحقيق".

ونوه حمادة، إلى أن "سلطات الاحتلال قامت بتحرير مخالفات لأعضاء لجنة النظام بقيمة 500 شيكل، وعددهم 7 أفراد"، مؤكدا أن ما قام به الاحتلال هو "سلوك همجي؛ خاصة في الوقت الذي يحارب الجميع من أجل عدم تفشي فيروس كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن "قوات الاحتلال اعتقلت أربعة من أعضاء لجنة الطوارئ لمواجهة "كورونا" في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، ونقلتهم إلى مركز التحقيق.

عربي 21