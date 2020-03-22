اشتية يعلن منع التنقل بين المحافظات وخروج المواطنين من منازلهم ابتداء من العاشرة مساء اليوم ولمدة 14 يوما

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، جملة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، أبرزها فرض الحجر المنزلي الاجباري، حيث يمنع المواطنون من مغادرة منازلهم ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم.

واكد اشتية أن هذه الإجراءات والقرارات ستستمر لمدة 14 يوما، على أن النظر فيها بعد انتهاء المهلة.

وأكد اشتية في كلمة له عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ على انه يمنع تنقل المواطنين بين المحافظات، كما يمنع وصول اهلنا من المخيمات والقرى لمراكز المدن.

واوضح اشتية انه سيمنع خروج المواطنين من منازلهم ابتداء من الساعة 10:00 من مساء اليوم باستثناء المخابز والأطباء والصيدليات، وان أي قادم من الخارج الى الاراضي الفلسطينية سيوضع تحت الحجر الصحي.

كما قرر اشتية أن البنوك ستعمل بحالة الطوارئ.

وشدد اشتية على منع وصول العمال الى المستوطنات منعا باتا، مطالبا الاحتلال بحماية الأسرى، محملا اياه المسؤولية عن اهلنا في القدس المحتلة.

وقرر اشتية اغلاق جميع مديريات الحكومة بالمحافظات عدا الصحة والشؤون المدنية، على ان تنتشر الاجهزة الامنية، وتحديدا الشرطة والامن الوطني، على مداخل المدن لتنفيذ القرارات.