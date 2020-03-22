الاعلان عن تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا في الضفة وغزة

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن تسجيل 6 اصابات جديدة في فايروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ملحم ان العدد الاجمالي للاصابات ارتفع الى 59 اصابة، من بينهم 17 اصابة تماثلت للشفاء.

وحول تفاصيل الاصابات، قال ملحم ان 4 اصابات جديدة سجلت في مدينة رام الله، وهي لفتاة من بلدة شقبا، وهي شقيقة الفتاة المصابة التي اعلن عنها يوم امس والقادمة من تركيا، وكذلك طفلتها وعمرها 8 سنوات.

واوضح ملحم ان الاصابة الرابعة هي لرجل ستيني من مخيم قلنديا، ونقلت إليه الإصابة من زوجته التي ترقد في مستشفى اسرائيلي وهي من الأهل في الداخل.

ولفت ملحم الى ان جرى اخذ عينات من مواطنين في مخيم الجلزون قرب رام الله، لاقارب المصاب في مخيم قلنديا والذين خالطوه، حيث ظهرت النتائج سلبية اي ان اصحابها غير مصابين.

واوضح ملحم ان الاصابتين في قطاع غزة لمواطنين قدما من باكستان، لكنهما لم يدخلا القطاع وبقيا في الحجر الصحي فور قدومهما ولم يختلطا بالمواطنين.

ولفت ملحم ان الطبيب الذي أعلن عن إصابته امس أظهرت نتيجة الفحص الثاني له اليوم انها سلبية اي غير مصاب وسيتم إجراء فحص جديد للتأكد من وضعه الصحي.