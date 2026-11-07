النيابة والشرطة تحققان بوفاة طفل غرقاً في قلقيلية

وطن للأنباء: فتحت النيابة العامة والشرطة اليوم السبت، تحقيقاً في ملابسات وفاة طفل (4 أعوام)، إثر تعرضه للغرق داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، في بيان له، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض الطفل للغرق، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بالتحفظ على جثمان الطفل لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا ارزيقات الأهالي إلى مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح وأماكن السباحة، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.