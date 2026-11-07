قوات الاحتلال تحتجز شبانا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

وطن للأنباء: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في قرية المنيا، واحتجزت خمسة شبان في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمني محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المنيا، وداهمت منزل المواطن نمر محمد كوازبة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت خمسة شبان داخل مركبة في بلدة تقوع، قبل أن تطلق سراحهم.

وتشهد محافظة بيت لحم اقتحامات متكررة لمدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها، تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، واعتقالات واحتجاز مواطنين، إلى جانب إقامة الحواجز وإعاقة حركة التنقل.