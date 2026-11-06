عدنان الصباح يكتب لوطن: مخاطر التهجير بإعتياد النزوح

خطورة النزوح القسري ليت فقط في اقتلاع الإنسان من مكان إقامته، ولا في ما يترتب عليه من خسائر مادية واجتماعية ونفسية، بل تتجاوز ذلك إلى ما قد يتركه تكراره من تغييرات عميقة في وعي الإنسان وعلاقته بالمكان ومفهومه للاستقرار والانتماء، فحين يتحول النزوح من حالة استثنائية تفرضها ظروف الحرب والعدوان إلى تجربة متكررة وممتدة، يصبح الخطر أكبر من مجرد الانتقال الجغرافي، إذ قد يؤدي تدريجياً إلى إعادة صناعة أنماط السلوك والتكيف الاجتماعي، وتراخي الشعور بقدسية المكان وأهميته بوصفه حاضنة للهوية والذاكرة وتاريخ الحياة الفردية والجمعية وعلاقتهما معا.

الاحتلال لا يستهدف من خلال سياسات التهجير المتكرر السيطرة على الجغرافيا وإفراغ بعض المناطق من سكانها فحسب، بل يسعى إلى إحداث تحول جذري في الوعي الفلسطيني وأنماط السلوك المرتبطة بالأرض والإقامة والاستقرار، ويتمثل أحد أخطر أوجه هذا التوجه في ترسيخ فكرة النزوح المتكرر في الوعي الفردي والجمعي، بحيث يصبح الانتقال القسري من مكان إلى آخر سلوكاً مألوفاً، وتتحول مغادرة المنزل والمنطقة والمجتمع المحلي من تجربة استثنائية إلى حالة دائمة تحكم حياة الفلسطينيين وتوقعاتهم للمستقبل.

صناعة الاعتياد:

أن التكرار المستمر لتجربة النزوح لا يقتصر تأثيره على الشخص الذي يتعرض لها مباشرة، بل يمتد إلى المجتمع المحيط به، من خلال تكوين صورة ذهنية جديدة عن الواقع وشروط الحياة الممكنة، فالتجارب المتكررة تساهم في تشكيل أنماط الإدراك والتكيف، ومع استمرار التعرض للحدث نفسه قد تتراجع حساسية الإنسان تجاهه، ويتحول ما كان مرفوضاً أو استثنائياً إلى مشهد مألوف في الحياة اليومية.

ومن منظور اجتماعي ونفسي، يمكن فهم هذه العملية في إطار الاعتياد على الصدمات والتكيف مع بيئات غير مستقرة، فحين يعيش الإنسان تحت تهديد دائم بفقدان بيته أو اضطراره إلى مغادرته، يصبح التخطيط طويل الأمد أكثر صعوبة، وتتراجع قدرته على بناء توقعات للمستقبل، كما تتأثر علاقاته الاجتماعية وشبكات التضامن والانتماء الوطني، وتتبدل أولوياته من البناء والتطوير والاستثمار في المكان إلى البحث المستمر عن الأمان المؤقت ومتطلبات البقاء.

وهنا تتجلى خطورة النزوح المتكرر، إذ لا يعود المكان في نظر الإنسان قاعدة ثابتة لحياته، بل يصبح محطة قابلة للتغير في أي لحظة، ومع استمرار هذه التجربة، قد يتراجع الارتباط العملي بالمكان، ليس بالضرورة نتيجة التخلي عن الانتماء الوطني أو العاطفي، وإنما بفعل تآكل شروط الاستقرار وضعف القدرة على تحويل الانتماء إلى ممارسة يومية مستقرة.

غزة: النزوح المتكرر أداة لإعادة صياغة الوعي

التجربة التي عاشها اهالي قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تعرضت قطاعات واسعة منهم لموجات متكررة من النزوح القسري، تنقلوا خلالها بين مناطق مختلفة بحثاً عن الأمان، واضطر بعضهم إلى النزوح مرات عديدة، وصلت في بعض الحالات ، إلى نحو عشرين مرة واكثر.

ولا يمكن النظر إلى هذه التجربة باعتبارها مجرد سلسلة من عمليات الانتقال المكاني التي فرضتها احداث الحرب المقتلة، بل ينبغي قراءة آثارها على بنية المجتمع وقدرته على إعادة إنتاج حياته الطبيعية، فالنزوح المتكرر يؤدي إلى تفكيك الروابط المكانية والاجتماعية بما فيها الروابط الاسرية، ويضعف استمرارية التعليم والعمل ، ويقوض العلاقة بين الإنسان ومحيطه، فضلاً عن استنزاف الموارد المادية والنفسية اللازمة لإعادة بناء الحياة بعد كل موجة نزوح.

ان أحد الأبعاد الخطيرة لهذه التجربة يتمثل في تحويل الحركة القسرية إلى جزء من السلوك اليومي للناس، بحيث تصبح مغادرة المكان أمراً متوقعاً، ويغدو الاستقرار نفسه حالة مؤقتة لا يمكن البناء عليها، ومن شأن ذلك أن ينتج واقعاً سلبيا تتراجع فيه القدرة على قراءة المستقبل او التخطيط له، وتصبح الأولوية للتكيف مع الطوارئ لا لحياة مستقرة ومتواصلة.

من رفح إلى جنين والخليل: مخاطر اعتياد النزوح

أن ما يجري في قطاع غزة لا ينبغي عزله عن التطورات الميدانية في الضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث شهدت هذه المخيمات عمليات تهجير واسعة ومستمرة، امتدت آثارها على مدار عامين، وأدت إلى انتقال السكان بين أماكن متعددة دون تمكنهم من استعادة استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.

هناك احتمال كبير أن يكون ما يجري في هذه المخيمات جزءاً من توجه أوسع يسعى إلى نقل تجربة النزوح المتكرر وتوسيع نطاقها جغرافياً، بحيث لا تظل محصورة في مناطق محددة، بل تتحول إلى نمط قابل للتكرار في مخيمات ومناطق أخرى، ووفق هذه القراءة، فإن اقتصار الإجراءات الحالية على ثلاثة مخيمات لا يعني بالضرورة أن المشروع سيتوقف عند حدودها، بل قد يمثل مرحلة أولى ضمن مسار أطول يستهدف إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والاجتماعي للمخيمات الفلسطينية بما يلقي بظلاله على المجتمع الفلسطيني باسره.

وفي هذا الإطار، يجب التذكير بتصريحات سابقة للوزير الفاشي بن غفير تحدث فيها عن مشروع يمتد لسبع سنوات، معتبراً أن هذا المعطى يستدعي قراءة السياسات الإسرائيلية ضمن إطار زمني واستراتيجي أوسع، وعدم التعامل معها باعتبارها إجراءات أمنية مؤقتة أو أحداثاً منفصلة عن بعضها.

وتكمن أهمية هذه القراءة في ضرورة التمييز بين الأثر المباشر للتهجير، المتمثل في إخلاء الناس من مناطق إقامتهم، وأثره التراكمي طويل الأمد، الذي قد يتمثل في إضعاف إمكانية عودتهم واستعادة حياتهم، فكلما طال أمد النزوح، وتعقدت الظروف المعيشية والاجتماعية للناس، ازدادت صعوبة العودة، وارتفعت كلفة إعادة بناء المجتمعات، بما قد يحول النزوح المؤقت عملياً إلى واقع طويل الأمد أو دائم.

المخيمات: استهداف الارض والذاكرة والهوية

ولا يتوقف استهداف المخيمات الفلسطينية عند حدودها الجغرافية أو عند البنية العمرانية التي تشكلت فيها، بل يمتد إلى الدلالات التاريخية والسياسية والوطنية، فالمخيم ليس مجرد تجمع سكاني نشأ نتيجة ظروف اللجوء، وإنما يمثل ساهداً حياً على النكبة الفلسطينية واستمرار قضية اللاجئين، كما يجسد الذاكرة الجمعية المرتبطة بالاقتلاع والحرمان من العودة والتمسك بالحقوق الوطنية.

ومن هنا، فإن تفكيك المخيم و إفراغه من ناسه و إطالة أمد النزوح يحمل أبعاداً تتجاوز التغير المكاني المباشر، ليطال الذاكرة الاجتماعية والسياسية التي يمثلها المخيم، فالعلاقة بين المخيم وسكانه لا تقوم على البيت وحده، بل تتأسس على شبكة من الروابط العائلية والاجتماعية والتاريخية، وعلى سردية جماعية متوارثة تربط الحاضر بتجربة اللجوء وحق العودة.

وبهذا المعنى، فإن إضعاف المخيمات أو تغيير بنيتها الاحتماعية قد ينعكس على أحد أبرز المكونات المادية والرمزية للقضية، فالذاكرة الوطنية لا تعيش في الخطاب وحده، وإنما تتجسد أيضاً في الاماكن والتجمعات السكانية والعلاقات الاجتماعية والمؤسسية التي تحفظ استمرارية الرواية التاريخية.

أن نجاح سياسات التهجير في إطالة أمد غياب الناس عن مخيماتهم قد يجعل استعادة العلاقة المكانية والاجتماعية أكثر تعقيداً، ويمنح واقع التهجير فرصة للتحول من حالة قسرية مؤقتة إلى وضع مستقر بحكم الزمن والوقائع الجديدة.

المكان بوصفه القطب الثاني للهوية

إن جوهر الخطورة في النزوح المتكرر يتمثل في أنه يستهدف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، العلاقة المركبة بين الإنسان والمكان، فالمكان ليس مجرد مساحة جغرافية أو عنوان للسكن، بل هو إطار تتشكل داخله العلاقات الاجتماعية والذاكرة الفردية والجماعية، وتتراكم فيه الخبرات والتجارب، وتنشأ من خلاله مشاعر الأمان والانتماء والاستمرارية، وهو المكون الثاني للهوية بعد الانسان نفسه فلا هوية دون انسان ومكان معا.

الاستقرار المكاني شرط أساسي لبناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فمن خلاله يستطع الإنسان تأسيس منزله، وتطوير علاقاته، وتعليم أبنائه، وممارسة عمله، والمشاركة في بناء مجتمعه، أما غياب هذا الاستقرار، فيدفع الأفراد والمجتمعات إلى حالة دائمة من التأهب والانتظار، ويجعل المستقبل مفتوحاً على احتمالات الفقد والانتقال القسري.

ومن الضروري هنا التأكيد أن التكيف مع النزوح لا يعني قبول الاحتلال أو التخلي عن الأرض، فالفلسطيني قد يحتفظ بارتباط وطني عميق بمكانه رغم اضطراره لمغادرته رغما عنه، لكن الخطر يكمن في تآكل الشروط المادية والاجتماعية التي تسمح له بممارسة هذا الارتباط والحفاظ عليه في حياته اليومية، وفي تحول عدم الاستقرار إلى قاعدة تحكم وجوده.

من ادراك الخطر إلى مواجهته عملية

وفي مواجهة هذه التحديات، فان من الضرورة بلورة برنامج فلسطيني جاد ومدروس لحماية الوعي الوطني وقيمة المكان ومفهوم الإقامة الثابتة والبقاء، على أن يتجاوز هذا البرنامج حدود الخطاب السياسي والإعلامي إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الفعلية للناس وتحافظ على تماسك المجتمع وقدرته على الصمود.

ولا يمكن أن تقتصر هذه المواجهة على التأكيد اللفظي على التمسك بالأرض، رغم أهمية ذلك، بل ينبغي أن تقوم على رؤية متكاملة تربط بين الحماية المادية للسكان، وإعادة بناء المجتمعات المحلية، والحفاظ على المؤسسات والخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات التضامن، وتوفير مقومات العودة والاستقرار.

كما يتطلب الأمر تطوير خطاب وطني معرفي يوضح أن النزوح القسري ليس حالة طبيعية، وأن الاعتياد على مشاهد التهجير لا ينبغي أن يتحول إلى قبول بها أو تطبيع مع مخرجاتها، ومن الضروري أيضاً توثيق آثار النزوح المتكرر على الأفراد والعائلات والمجتمعات، وتحويل هذه المعطيات إلى معرفة موثقة يمكن الاستناد إليها في المسارات السياسية والقانونية والحقوقية.

وعلى المستوى العملي، تبرز الحاجة إلى وضع خطط واضحة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتأمين متطلبات عودة السكان، والحفاظ على سجلات الملكية والحقوق السكنية، ودعم التعليم والصحة والعمل، وتوفير آليات مجتمعية لمساندة العائلات النازحة، بما يمنع تفكك الروابط الاجتماعية ويحول دون تحول التهجير إلى واقع يصعب تغييره.

وفي هذا السياق، فان الخطر الاكبر يأتي من محدودية الردود الفلسطينية العملية والواقعية على هذه السياسات، سواء على مستوى التفكير الاستراتيجي أو بناء الوعي أو التحرك الميداني، في مقابل ما التخطيط والتنفيذ الإسرائيليين، وينبغي هنا الاشارة إلى الفجوة الواسعة بين حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية وبين مستوى الاستجابة له، وهي فجوة لا يمكن تجاوزها من خلال المواقف العامة وحدها، بل تتطلب بناء رؤية وطنية موحدة تتكامل فيها الأبعاد السياسية والفكرية والاجتماعية والقانونية.

خاتمة:

إن أخطر ما يمكن أن تفضي إليه سياسات النزوح المتكرر ليس فقط إفراغ المناطق من ناسها، بل إعادة تشكيل شروط الحياة على نحو يجعل الاستقرار أمراً استثنائياً، والتنقل القسري واقعاً مألوفاً، وفقدان المكان تجربة قابلة للتكرار دون أفق واضح لإنهائها.

ومن هنا، فإن معركة حماية الوجود لا تنفصل عن معركة حماية المكان ومعناه في الوعي الجمعي، فالبقاء لا يتحقق بمجرد التمسك الرمزي بالأرض، وإنما يحتاج إلى شروط مادية واجتماعية مؤسسية تتيح للإنسان أن يعيش فيها، ويبني حياته، ويحافظ على علاقاته وذاكرته، وينقل هويته وتجربته إلى الأجيال التالية.

إن مواجهة النزوح لا تعني فقط المطالبة بوقف التهجير، بل تعني أيضاً منع تطبيع نتائجه، والحفاظ على حق الإنسان في الاستقرار والعودة وإعادة بناء حياته، فالخطر الحقيقي يبدأ عندما يصبح فقدان المكان أمراً اعتيادياً، وعندما يفقد الاستقرار موقعه بوصفه حقاً أصيلاً لا يجوز المساس به.

فالمكان في الحالة الفلسطينية ليس مجرد جغرافيا قابلة للاستبدال، بل هو جزء من الهوية والذاكرة والحقوق الوطنية، وحماية المكان تعني، في جوهرها، حماية شروط البقاء واستمرارية الوجود الفلسطيني.

ان اخطر انواع التهجير، هو ذاك الذي يستبدل الهجرة من المكان فيزيائيا، الى هجرة الوعي نفسه، يعيدا عن الانتقال الفيزيائي للشخص، بحيث يفقد المكان معناه وقيمته لدى من يسكنه، وحين يسهل السطو على وعي الساكن يصبح السطو على المسكن " المكان " تحصيل حاصل.