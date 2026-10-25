خلال العدوان المتواصل على الخليل: مستوطنون يقيمون بؤرتين استيطانيتين جديدتين في يطا

وطن للأنباء: شرعت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين على أراضي المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما سرقت مجموعة أخرى 12 رأسا من الأغنام في المنطقة ذاتها.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين شرعت بإقامة بؤرة استيطانية في منطقة خلة الفرا غرب يطا، حيث نصبت خيمة وأحضرت جرافات وآليات حفر، وبدأت بتجريف الأرض وحفرها تمهيدا للبناء فيها.

وأضاف أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية أخرى في بادية يطا، على أراضي المواطنين الواقعة بين قريتي الزويدين وأم قصة، ونصبوا عددا من الخيام وشرعوا في إنشاء بنية تحتية تشمل شبكتي المياه والكهرباء.

وفي سياق متصل، تسللت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى منزل المواطن جودت أحمد المصري في منطقة الرهنية جنوب يطا، وسرقت 12 رأسا من الأغنام.