جيش الاحتلال يطالب بزيادة ميزانيته لتمكينه من شن هجوم محتمل على إيران

وطن: ترجمة خاصة: طالب جيش الاحتلال بزيادة كبيرة في ميزانيته تبلغ قيمتها مليارات الشواقل حتى يتمكن من الاستعداد بشكل مناسب لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي، حيث جاء الطلب خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية التي من المقرر أن تقوم حكومة الاحتلال الجديدة بإقرارها خلال الأشهر القادمة.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية فإن تلك المفاوضات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي تهدف إلى إحياء اتفاقهما النووي متعدد الأطراف.

ووفقاً لتقرير منفصل للقناة 12 اتهمت المؤسسة الأمنية رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو بإهمال الاستعداد بشكل مناسب لمثل هذا السيناريو حيث تحدث مصدر مقرب من رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الحالية نفتالي بينيت أنه عبر عن انتقاده لنتنياهو، قائلا أن "إهماله هو ما سمح لإيران بالوصول إلى المرحلة الأكثر تقدماً حتى الآن في برنامجها النووي".

وزعمت مصادر لم تذكر اسمها في المؤسسة الأمنية أن نتنياهو لم يخصص أموالا لتوجيه ضربة عسكرية وهو ما قد يكون ضرورياً في الأشهر المقبلة إذا أرادت "إسرائيل" مهاجمة إيران قبل أن تصل إلى القدرة النووية.

وتتطلب مثل هذه العمليات استعدادات كبيرة حيث أوضح مسؤولون "اسرائيليون" انهم قلقون من أن التأخير في التخطيط قد يؤدي إلى سيناريو "تلوح فيه "إسرائيل" بمسدس دون أي رصاص فيه.