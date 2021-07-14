أستاذ فلسفة في هارفارد يستقيل بعد تحيزات الجامعة لـ"إسرائيل"

وطن: ترجمة لـ "وطن"- أعلن الناشط والفيلسوف والأكاديمي الأمريكي، كورنيل ويست، استقالته من كلية "اللاهوت" بجامعة هارفارد ، مشيرًا إلى "إذعان الجامعة للتحيزات ضد الفلسطينيين" كأحد أسباب قيامه بذلك.

في خطاب استقالته المؤرخ في 30 حزيران/ يونيو ونُشر على تويتر في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قال ويست إنه "واجه تمييزًا خلال فترة وجوده في الجامعة، بما في ذلك حصوله على راتب أقل مما كان عليه عندما حصل لأول مرة على منصب ثابت في جامعة هارفارد ، ثم رفضه لاحقاً لتولي المنصب.

كتب على تويتر أن طبيعة الجامعة التي "يحركها السوق" أدت إلى "عفن روحي". في الرسالة ، قال ويست إن "مشاهدة هيئة التدريس تدعم بحماس مرشحًا لمنصب الرئاسة ثم الإذعان لرفضه بناء على عداء إدارة هارفارد للقضية الفلسطينية هو أمر مثير للاشمئزاز".

"هذا النوع من الاحتراف الأكاديمي النرجسي، والإذعان الجبان للتحيزات المعادية للفلسطينيين الصادرة عن إدارة هارفارد، واللامبالاة بوفاة والدتي، تشكل إفلاسًا فكريًا وروحيًا عميقًا".

في فبراير ، قال الباحث البالغ من العمر 68 عامًا إنه متأكد من أن انتقاده لإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسية لحرمانه من الخدمة في جامعة هارفارد. وقال في بودكاست TightRope إن الحديث عن احتلال "إسرائيل" لفلسطين "قضية محظورة بين دوائر معينة في الدوائر العليا".

دعا ويست بشكل مستمر جامعة هارفارد لسحب استثماراتها من الشركات التي يصفها بأنها "متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي".



وبحسب صحيفة "هارفارد كريمسون"، استثمرت الجامعة ما يقرب من 200 مليون دولار في شركات "مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي".

قال جوناثان بيزلي، المتحدث باسم مدرسة هارفارد ديفينتي ، لموقع Middle East Eye في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "كلية اللاهوت ليس لديها تعليق على رسالة الدكتور ويست".

وأنهى ويست درجة الدكتوراه في جامعة برينستون في عام 1980 وحصل بعد ذلك على منصب في جامعة ييل ثم في جامعة هارفارد ، وترقى إلى مستوى أستاذ جامعي ، وهو أعلى وسام شرف في الجامعة.وغادر هارفارد في عام 2002 بعد مشاداة مع رئيس الجامعة آنذاك لورانس إتش سمرز.

عاد إلى جامعة هارفارد في عام 2017 بعد أن عُرض عليه منصب غير مؤكد كأستاذ في "ممارسة الفلسفة العامة".ومع ذلك، عاد ويست إلى مدرسة الاتحاد اللاهوتية، حيث قام بالتدريس لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، وأخبر صحيفة هارفارد كريمسون في آذار/ مارس الماضي أن حقيقة انقلاب "هارفارد" جاءت بعد الضغط الخارجي الذي عزز قراره بالرحيل.

(المصدر Middle East Eye)