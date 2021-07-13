مسؤولون إيرانيون: مواقع إيرانية تواجه خطر التوقف بالكامل بسبب الهجمات الإلكترونية

وطن: أفادت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية يوم الاثنين أن عدداً من نقاط الضعف قد يعرض الشبكات الإيرانية لخطر الهجمات الإلكترونية بما في ذلك الفشل في تنفيذ السياسات الأمنية المناسبة وعدم وجود تحديثات في الوقت المناسب وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت وسائل النقل في البلاد.

واكتشف 20 ملفا لبرامج ضارة بواسطة برنامج مكافحة الفيروسات الإيراني Padvish لأنظمة مختلفة من Windows و ESX .

يذكر أن برامج مكافحة فيروسات عالمية لم تستطع اكتشاف هذه الملفات.

وحذر الفريق الوطني الإيراني للاستجابة للطوارئ الحاسوبية من العثور على ثلاث نقاط ضعف في تقنية تسمح بالتحكم عن بعد في خوادم HP ومراقبتها ويعد نقص التحديثات في الوقت المناسب ونقص سياسات الأمان عند استخدام HP iLO من الأسباب الرئيسية لهذه الثغرة الأمنية في الشبكات الإيرانية.

كما حذر وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي من التحركات الجديدة التي يقوم بها المهاجمون الإلكترونيون والتي تشبه إلى حد بعيد هجمات برامج الفدية.

يذكر أنه أيضاً وقف موقع إلكتروني لشركة بناء وتطوير بنية تحتية إيرانية لساعات.

وبحسب الشائعات فإن الهجوم هو السبب في توقف الموقع ولم يتم تأكيد هذه المزاعم رسمياً وتم الإبلاغ أيضاً عن هجمات إلكترونية الأسبوع الماضي مما أدى إلى تعطيل البنية التحتية للنقل والمواقع الحكومية.

وتمت إزالة موقع نظام العقارات والإسكان الوطني التابع لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية في الأيام الأخيرة ولا يزال يتعذر الوصول إليه حتى صباح الثلاثاء.

كما تعطل نظام السكك الحديدية في جمهورية إيران بسبب هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الحادث قيد التحقيق.

المصدر: (تايمز أوف إسرائيل)