فيديو | حزب الله يبث لقطات جديدة لعملية "الوعد الصادق" على الحدود الفلسطينية عام 2006

وطن: في الذكرى الخامسة عشرة للحرب على لبنان الثانية عام 2006 (عملية الوعد الصادق) نشر حزب الله، أمس الإثنين لقطات لم تُشاهد من قبل للهجوم الذي نفذه مقاتلو حزب الله على عربة عسكرية إسرائيلية، وأدت لمقتل عدد من الجنود.

وتُظهر اللقطات التي بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله مقاتلو الحزب وهم يتحركون عبر منطقة غابات بالقرب من الحدود حتى الهجوم على سيارة جيب تستخدمها قوات جيش الاحتلال، ثم توجه عناصر حزب الله إلى الجيب العسكري وحاصروه وسحبوا جنديين قبل أن يرجعوا عبر الحدود ويحملون جثثهم في سيارة.

وقُتل ثلاثة جنود آخرين في الهجوم وخمسة بعد ذلك بوقت قصير في محاولة إنقاذ إسرائيلية فاشلة.

وبث حزب الله لقطات من الهجوم في الماضي بما في ذلك في 2018 وأظهرت اللقطات اللحظات التي أعقبت الهجوم.

في عام 2016 بثت قناة الميادين سلسلة وثائقية من ثلاث حلقات لإحياء الذكرى العاشرة للحرب وتضمنت لقطات لمقاتلي حزب الله وهم يتدربون على الهجوم.

وعلى إثر العملية شن جيش الاحتلال عدوانًا على لبنان، المعروف بحرب تموز، والذي استمر 33 يومًا، وأسفر عن استشهاد أكثر من 1600 لبناني، وإصابة و4409، ومقتل أكثر من 160 إسرائيليًا، وجرح 1400.

وبعد نحو عامين من العملية، وبالتحديد في 16 يوليو/ تموز 2008، جرت صفقة تبادل بين الحزب والاحتلال، أفرج الاحتلال بموجبها عن خمسة أسرى لبنانيين منهم عميد الأسرى سمير القنطار وخمس فلسطينيين مع تسليم حزب الله رفات الجنديين الإسرائيليين.