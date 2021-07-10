مساعد وزير الخارجية الامريكية " هادي عمرو " يعود للمنطقة من جديد وبجعبته مجموعة من الملفات

وطن: أفاد موقع " تايمز أوف اسرائيل " أن مسؤول في إدارة بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتوجه إلى المنطقة الأسبوع الجاري لعقد اجتماعات مع مسؤولين في القدس ورام الله بهدف البحث في عدة ملفات .

وقال " مسؤولون إسرائيليون " إن نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو سيصل يوم الأحد إلى " إسرائيل " ويعود إلى الولايات المتحدة يوم الخميس .

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها عمرو إلى المنطقة بصفته مسؤولاً في إدارة بايدن لكنها الأولى منذ أن أدت حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نفتالي بينيت اليمين الدستورية في 13 يونيو / حزيران.

يذكر أنه وبعد العدوان الإحتلالي الأخير على غزة انخرطت الولايات المتحدة في جهود دبلوماسية بهدوء وذلك لاستكمال الجهود المصرية للوساطة في وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة عمرو على خلفية الانتقادات التي وجهتها واشنطن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين والمتوقع أن يناقشها عمرو وهي قيام " اسرائيل " بهدم منزل عائلة الأسير الفلسطيني الأمريكي منتصر شلبي ومقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية حيث أن واشنطن أدانت هدم منزل شلبي من قبل قوات الاحتلال كما أدانت مقتل نزار بنات.

وبالإضافة إلى ذلك قال التقرير إن عمرو سيناقش آلية مقترحة جديدة لتحويل الأموال الإنسانية القطرية إلى قطاع غزة دون أن تستفيد حماس منها.

المصدر: تايمز أوف اسرائيل