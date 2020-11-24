الاحتلال يفرج عن الناشط والصحفي عبد الرحمن ظاهر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم، الثلاثاء، عن الناشط والصحفي عبد الرحمن ظاهر، من مدينة نابلس، بعد نحو شهر على اعتقاله في سجونها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ظاهر في ساعات الفجر الأولى في تاريخ 27/10 بعد مداهمة منزله الكائن في مدينة نابلس، وأخرجته من المنزل بملابس النوم وقادته الى منطقة مجهولة.

وبقي ظاهر مكبلاً ومغمّى العينين في العراء محاطاً بالجنود حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى نُقِل الى مركز تحقيق بيتاح تكفا إذ تعرّض لتحقيق متواصل في بداية اعتقاله، بالرغم من معاناته من مشاكل صحيّة وضيق في التنفس.