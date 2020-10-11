حماس: أوصلنا رسائل قوية للاحتلال بضرورة الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

وطن: قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن الحركة أرسلت رسائل قوية إلى الاحتلال بضرورة الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وأوضح برهوم في تصريح صحفي: أنّ مبدأ حركة حماس هو العمل على فك أسر أسرانا في سجون الاحتلال.

وأكدّ أنّ "قضية الأسير الأخرس هي قضية الشعب الفلسطيني ، وتحتاج إلى فعل مساند على الأرض وفي الميدان".

وشددّ برهوم على أن "قضية الأسرى هي قضية مقدسة ولن نساوم على أي قضية مقدسة"، متابعا: "يجب أن نجبر الإحتلال على الاستجابة لمطالب الأسير ماهر الأخرس".

وأردف: "قضية ماهر الأخرس وضعت المعاناة والظلم الذي يعانيه الأسرى أمام المؤسسات الإنسانية والحقوقية في العالم، وعليها أن تتحرك لإنقاذه وإخوانه".

ومضى قائلا: "كل الشعب بمكوناته وفصائله يتضامنون مع الأسير الأخرس الذي بات وضعه خطيراً جداً، ومواقف السلطة برام الله لا توازي المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس".

وأوضح أن "حركة حماس لديها مبدأ إطلاق سراح الأسرى وتعمل على تحقيق ذلك، وقضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وإذا وعدت حماس ستوفي وعدها كما فعلت بصفقة وفاء الأحرار الأولى".

وصرح برهوم بأن "حماس لديها كنز استراتيجي، وسنفرض شروطنا على الاحتلال، ونحن نريد تحرير كل الأسرى وخاصة القدامى وأصحاب الأحكام العالية والنساء والأطفال والمرضى".

وجدد التأكيد على أن "حماس حاضرة بالميدان بكل قوة وستشارك بكل فعل مقاوم على الأرض حتى ينعم الأسير ماهر بالحرية".

و اعتُقل الأخرس في 27 تموز/ يوليو الماضي، وحولته سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه إلى إعلان الإضراب، ويواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 77 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر الشديد.