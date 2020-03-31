بعد تقرير لـ وطن.. بلدية سعير تنير شوارعها

الخليل- وطن- ساري جرادات: أثارت وكالة وطن مشكلة ضعف إنارة شوارع وحارات بلدة سعير شمال مدينة الخليل، واستجابت البلدية لنداءات المواطنين عبر "وطن"، وباشرت سريعاً في تركيب كشافات إنارة على الشوارع الرئيسية وفي الحارات التي تعاني من نقص في الإضاءة.

وأبدى مواطنو البلدة ارتياحاً كبيراً لاستجابة البلدية لمطالبهم، الأمر الذي سيساعدهم على قضاء احتياجتهم في فترة المساء بصورة أفضل، بخاصة وأنه الإضاءة تكاد تنعدم في الليالي الشتوية بسبب تخييم الضباب وتدني درجات الحرارة.

وقال المواطن فؤاد جرادات لـ "وطن": نثمن جهود بلدية سعير في إنارة الشارع الرئيسي بمنطقة رأس العاروض، ونطالب بمتابعة الأعطال المتكررة لبعض كشافات الإنارة خاصة وأن الأحوال الجوية تلعب دوراً كبيراً في التسبب بالأعطال.

من جانبه، طالب نائب بلدية سعير فتحي جرادات المواطنين بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة في البلدة، وإبداء أقصى درجات التعاون مع المجلس البلدي وطواقمه العاملة في الميدان.

وأكد جرادات على عزم مجلسه البلدي مواصلة العمل على إنارة شوارع البلدة وحاراتها وفق الأولويات والحاجة، وزيادة عدد الكشافات في المناطق التي تحتاج لإنارة أكثر.

وأشار جرادات إلى قيام طاقم الكهرباء التابع لبلدية سعير بإجراء مسح شامل لمناطق وشوارع البلدة التي تحتاج إلى إنارة، حيث تم بناء عليه تركيب 150 كشافا جديدا، وتعمل البلدية على تركيب المزيد من الكشافات خلال هذه الفترة.

وناشد جرادات المواطنين بالتوقف عن تكسير الكشافات لأسباب وحجج واهية، خاصة وأن أسعارها مرتفعة، وموارد البلدية شحيحة في ظل الظروف الطارئة التي يعاني منها الكل الفلسطيني.

وكانت بلدية سعير عملت على إضاءة مناطق المراويح ورأس الطويل وشوارع رأس العاروض وجرجيس بكشافات الإنارة، خلال الأيام الماضية.