استقالة 3 مسؤولين بارزين من وزارة العدل الأميركية عقب خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس

وطن للأنباء: استقال مسؤولان بارزان في وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، في تسارع لخروج كبار المسؤولين من الوزارة، عقب انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الثلاثاء، وخسر فيها الجمهوريون السيطرة على "الكونغرس".

واستقال جون آيزنبرغ، الذي ترّأس قسم الأمن القومي في وزارة العدل، وجايسون ريدينغ كينونيس، الذي تولّى التحقيق في التحقيقات الجنائية السابقة التي استهدفت ترامب، والذي عمل كمدعٍ عامّ للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا.

وجاء ذلك بعد استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون، أمس الخميس.

وفيما يخصّ كينونيس، كان قد أشرف على التحقيق في قضية "المؤامرة الانتخابية" المتعلقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسعى التحقيق إلى إثبات تعرّض ترامب لـ "مؤامرة"، لكنه لم ينجح حتى الآن في توجيه اتهامات، فيما استقال المشرف عليه جوزيف ديجينوفا في أيلول/سبتمبر.

وكان كينونيس في قلب مساعي ترامب لتوظيف وزارة العدل في "الانتقام من خصومه السياسيين"، حيث كُلّف مكتبه بالتحقيق في التحقيقات الجنائية التي تناولت تعامل ترامب مع الوثائق السرية بعد مغادرته منصبه عام 2021.

كذلك، تناولت اتصالات حملته الانتخابية بروسيا خلال انتخابات عام 2016، إلى جانب قضايا أخرى، وفقاً لـ "رويترز" التي أوضحت أنّ هذه المساعي لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

من جهته، قال كينونيس في بيان نشره على منصة "إكس"، إنّ استقالته تدخل حيّز التنفيذ اليوم الجمعة، واصفاً تولّيه المنصب بأنه "شرف له".

وبذلك، باتت وزارة العدل تفتقر إلى قيادات لمبادرتين رئيسيتين من مبادراتها، هما إعادة فتح التحقيقات السابقة واستهداف مؤسسات التعليم العالي.

ولا تُعدّ مغادرة كبار المسؤولين مناصبهم بعد انتخابات التجديد النصفي أمراً غير مألوف، ولا سيما عندما تسفر الانتخابات عن انتكاسة كبيرة للحزب الحاكم.

ويعتزم الديمقراطيون إطلاق سلسلة من التحقيقات بشأن إدارة ترامب وأنشطته التجارية.