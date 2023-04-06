شرطة الاحتلال تقمع تظاهرات منددة باقتحامات "الأقصى" في الناصرة وسخنين وأم الفحم

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، تظاهرات سلمية خرجت في مدن الناصرة وسخنين وأم الفحم داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وأفراد شرطة الاحتلال في مدينة الناصرة، عقب قمع وقفة منددة باقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، واعتقلت خمسة منهم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وأفراد شرطة الاحتلال في مدينة سخنين، عقب تظاهرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى المبارك. كما قمعت الشرطة تظاهرة منددة باقتحام "الأقصى" في مدينة أم الفحم.

ونظمت في مدينتي يافا وطمرة داخل أراضي الـ48، وقفتان احتجاجيتان على اقتحام المسجد الأقصى، ردد خلالهما المشاركون الهتافات المناصرة للأقصى ولأبناء شعبنا في القدس المحتلة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بتدنيس قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في انتهاك لحرمة شهر رمضان المبارك.