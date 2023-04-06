مظاهرة شعبية يوم السبت في برلين نُصرةً للأقصى والأسرى

وطن: دعت "حركة المسار الثوري البديل" و "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" إلى المشاركة في المظاهرة الشعبية يوم السبت في العاصمة الألمانية برلين" وتوقعت مصادر فلسطينية تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني في الشتات.

وجاء في بيان الدعوة "نعلن بصوت واحد أن شعبنا الفلسطيني في الشتات سيلبي نداء الواجب دفاعاً عن أهلنا وشعبنا ومقدساته، ومن أجل تحرير أرضنا من النهر إلى البحر" .

بدورها دعت خالدية أبو بكرة عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري، كافة التجمعات الشعبية الفلسطينية والعربية وأنصار الشعب الفلسطيني إلى التعبير عن غضبهم حول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعت أبو بكرة كافة منظمات الحركة ولجانها وأنصارها للإعلان عن حراكٍ شعبيّ ونقابي وإعلامي متواصل في مختلف المواقع والساحات "دعماً لصمود شعبنا في القدس وفلسطين المحتلة واسناداً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.