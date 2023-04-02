وقفات منددة بجريمة إعدام الشهيد العصيبي داخل أراضي الـ48

وطن: نظمت، مساء اليوم السبت، وقفات في بلدات حورة وطمرة وعرابة داخل أراضي الـ48، تنديدا بإعدام الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة بالنقب، على يد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند "باب السلسلة"، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ليلة أمس.

ورفع المشاركون في الوقفات، الأعلام الفلسطينية، وصورا للشهيد العصيبي، ويافطات منددة بجريمة إعدامه، كتب عليها: "المجد والخلود للدكتور محمد العصيبي"، "ارفعوا أيديكم عن الأقصى"، "الاحتلال هو سبب البلاء"، "لا للاحتلال نعم للحرية والاستقلالية"، "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، أنه سيتم إحالة جثمان الشهيد العصيبي إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتشريح بحضور طبيب من طرف العائلة، في ساعات مبكرة من يوم غد الاحد.