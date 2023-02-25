إصابة حرجة لشاب بجريمة إطلاق نار في يافا

وطن: أصيب مساء السبت شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار قرب مسجد محمد الفاتح في مدينة يافا.

وأحيل الشاب إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن شروعها بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم القتل المستفحلة في الداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه منظومة الاحتلال الأمنية عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان.

ويشهد الداخل الفلسطيني تصاعدً خطيراً في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري، 18 قتيلاً.