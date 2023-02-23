مقتل شاب في جريمة إطلاق نار ببلدة دير حنا داخل أراضي الـ48

وطن: قتل شاب، مساء اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار ببلدة دير حنا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 18 قتيلا.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب رامي راضي خطيب (28 عاما) لقي مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة، في جريمة إطلاق نار وقعت في البلدة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.