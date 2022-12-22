مقتل شاب في "ام الفحم" بإطلاق نار

وطن: قضى الشاب سامر إغبارية من مدينة أم الفحم، مساء اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار بالقرب من بلدة كفر قرع في منطقة المثلث، داخل أراضي الـ 48.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل الشاب مهران أبو خيط (23 عاما) من الناصرة، بجريمة إطلاق نار وقعت في حيفا.

ومساء أمس الأربعاء قتل الشاب محمد زيتونة من يافا في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالمدينة. والثلاثاء الماضي قُتل الشاب فراس الهيب (33 عاما) من الناصرة وابنه الرضيع فارس "عامين"، في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت أمام منزله بالمدينة.

ويشهد المجتمع العربي في أراضي الـ48 أحداث عنف وجرائم قتل، في ظل تغاضي شرطة الاحتلال عن القيام بعملها، بملاحقة المجرمين.