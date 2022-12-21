مقتل الشاب أمير الزيادنة من "رهط" في جريمة اطلاق نار

وطن: قضى الشاب أمير الزيادنة (25 عاما) من رهط، وإصيب آخر بجروح خطيرة بعد تعرضهما لإطلاق النار في المدينة الليلة.

وأمس الثلاثاء، قتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس "عامين" في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله.

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت منذ مطلع العام الحالي 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت 111 جريمة قتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال في وقف الجريمة والعنف.