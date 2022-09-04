مقتل الصحفي نضال إغبارية بجريمة إطلاق نار في ام الفحم

وطن: قُتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء اليوم الأحد، إذ سبق وأن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.

وبحسب مصدر طبي، فإن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

المصدر: (عرب48)