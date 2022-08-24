دعوات للمشاركة في الفعاليات التي ستقام أمام سجن "رامون" تضامنًا مع الأسرى الجمعة

وطن: دعت اللجنة الشعبية في مدينة اللد ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينيين بأراضي48 للحشد والمشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم الجمعة القادم أمام سجن "رامون" الصحراوي تضامنًا مع الأسرى عمومًا ومع إمام المسجد الكبير باللد يوسف الباز.

وأوضح عضو اللجنة الشعبية في اللد تيسير شعبان، أن الفعاليات ستبدأ بمسيرة سيارات ستنطلق من أمام المسجد الكبير في مدينة اللد يوم الجمعة 26/8/2022 الساعة 9:30.

ولفت شعبان إلى أن السيارت ستسير حتى سجن "رامون" الصحراوي، حيث ستقام هناك شعائر صلاة الجمعة.

وتابع، "هذه الفعاليات رسالة لأهلنا في الداخل بأننا نقف إلى جانب الأسرى، ونريد أن نذكر أيضًا دولة الاحتلال أن الشيخ الباز وقبلة قيادات عديدة منهم رائد صلاح وكمال خطيب ونشطاء في القدس وكل مكان ومحمد كناعنة كلهم اعتقلوا على خلفية تصريحاتهم".

وأضاف، "الاعتقال على خلفية التصريحات والتعبير عن الرأي من الواضح أنه أصبح مرحلة نحن نعيشها الآن لذلك لا بد من نضال".

المصدر: موقع (الجرمق الاخباري)