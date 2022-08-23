انتزاع قرار بإلغاء هدم مبنى في النقب

وطن: انتزع مواطن قرارًا مما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بالنقب الفلسطيني المحتل، يقضي بإلغاء أمر هدم مبنى له.

وقبلت محكمة الاحتلال التماسًا قدمه المحامي قيس ناصر، ضد أمر الهدم الإداري الذي أصدرته ما تسمى لجنة التنظيم والبناء المحلية الإسرائيلية "بني شمعون" لمبنى زراعي في حي أبو راشد في النقب، وأمرت بإبطال أمر الهدم نهائيًا.

وأكد القرار أن الخروقات القانونية التي ثبتت لها بالأدلة في إجراءات إصدار أمر الهدم من جهة لجنة التنظيم والبناء "بني شمعون" تستلزم إبطال أمر الهدم، وهو قرار قضائيّ لا يُعطى إلا في حالات خاصة جداً.

ويقع المبنى المذكور في حي أبو راشد المهدد بالترحيل، إذ يواصل المحامي ناصر الدفاع عن الحي أمام المحاكم والمؤسسات الإسرائيلية.