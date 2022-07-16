أم الريحان: إنذارات وأوامر هدم لمنازل ومحال تجارية

وطن: تلقى أهالٍ من قرية أم الريحان إنذارات وأوامر هدم فورية في الآونة الأخيرة، إذ جرى إلصاق العديد من أوامر الهدم على منازل ومحال تجارية، ومن بينها أرضية منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته لعلي الكيلاني وآخر مأهول تسكن به عائلة جهاد زيد، حيث رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" الاستئناف الذي تقدم به زيد، وأصدرت أمرا بهدم المنزل بشكل فوري.

وفي سياق متصل، أخطرت سلطات الاحتلال، مؤخرا، بهدم ثلاث مزارع للدواجن والبيض في أم الريحان تعتاش منها 15 عائلة في البلدة، وتعتبر القرية من بلدات محافظة جنين، وهي تقع في أراضي الـ48 لكن سكانها يحملون الهوية الخضراء وهم ممنوعون من التنقل في مناطق الـ48 إلا بتصاريح خاصة إما للعمل أو العلاج.

المصدر: (عرب48)