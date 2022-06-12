حيفا: مقتل سيدة طعناً على يد زوجها

وطن: قُتلت سمر كلاسنة إثر إصابتها بجروح حرجة، صباح اليوم الأحد، في جريمة طعن بأداة حادة على يد زوجها مروان في شارع المتنبي بمدينة حيفا، كما أصيب زوجها بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن رجلا طعن زوجته بهدف قتلها وحاول الانتحار عقب ذلك.

ووفقا للشبهات فإن الرجل (54 عاما) طعن زوجته (51 عاما) وأصابها بجروح بالغة الخطورة، ثم طعن نفسه وأصيب بجروح خطيرة. وجرى نقل الإثنين إلى المركز الطبي "رمبام" في حيفا، وسط إجراء عمليات إنعاش للمرأة.

وذكر شهود عيان من حيفا أنه كان من المزمع أن يقيم الزوجان سمر ومروان كلاسنة حفل خطوبة لابنتهما، يوم غد.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 35 قتيلا.

المصدر: (عرب48)