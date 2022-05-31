الاحتلال يخطر بهدم منازل عوائل منفذي عملية "إلعاد"

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلهم، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم اخطار آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، وكلاهما من سكان بلدة رمانة في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء الاثنين، أنه سلم إخطارا لعائلة الأسير الرفاعي، ينذر بنيته هدم منزل العائلة، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم آخر لعائلة الأسير صبيحات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الإخطارات تشمل السماح للعائلتين بتقديم التماس ضد القرار أمام المحاكم الإسرائيلية في غضون 72 ساعة.

وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.