قبيل مسيرة الأعلام.. شرطة الاحتلال تبعد شبانًا من أم الفحم عشرة أيام عن الأقصى

وطن: استدعت شرطة الاحتلال عشرات الشبان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، للتحقيق بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى قبيل تنظيم المستوطنين لمسيرة الإعلام يوم الأحد المقبل.

وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال نفذت حملة تحقيقات شكلية بهدف الإبعاد عن الأقصى طالت العشرات، عرف منهم لغاية الآن:

براء طاهر جبارين، محمد عبد ابو شقرة، محمد محاجنة، علاء محمود جبارين، اسلام مناصرة، محمد مقبل جبارين، فرج محاميد، محمد شريف جبارين.

وأضافت المصادر أن كل من أنهى التحقيق تم إبعاده عشرة أيام عن الأقصى.

من جهته، أكد المحامي أحمد خليفة في تصريحات صحفية، أن ما جرى "تحقيقات شكلية مع شبان من مدينة أم الفحم بهدف الإبعاد عن المسجد الأقصى"

وأوضح خليفة أن "قرارات الإبعاد بحق الشبان بمدينة أم الفحم هي تهيئة مناخ لاقتحام المستوطنين للأقصى يوم الأحد المقبل".

(صفا)