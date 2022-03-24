لجنة المتابعة العليا تدعو أبناء شعبنا داخل أراضي الـ48 لإحياء ذكرى يوم الأرض

وطن: دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48، أبناء شعبنا إلى إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد.

وستقام الفعالية الأولى لهذه المناسبة يوم السبت المقبل، في قرية سعوة مسلوبة الاعتراف في النقب، والثانية في البطوف في قرية دير حنا بالمثلث، في 30 آذار الجاري.

وأوضحت لجنة المتابعة أن المسيرة الرئيسية ستنطلق من شارع الشهداء في مدينة سخنين يوم 30 الجاري، عند الساعة الثانية والنصف عصرا، لتلتحم نحو الساعة الرابعة مع مسيرة مدينة عرابة عند النصب التذكاري شرق المدينة، ولتكمل المسيرة حتى دير حنا، ليقام المهرجان المركزي في الساعة الخامسة مساء.

وشددت على أهمية المشاركة الجماهيرية في إحياء ذكرى يوم الأرض، من خلال المهرجانين المركزيين، إضافة الى البرامج والنشاطات التي تقام في مختلف البلدات.

وقالت اللجنة "إن ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام وسط تصعيد سلطوي شرس على الأراضي العربية في النقب، لتفرض حصارا أشد على البلدات العربية مسلوبة الاعتراف، في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 12 مستوطنة على الأراضي العربية المسلوبة، منها مدينة لما يطلق عليهم (المتدينين الحريديم) قادرة على استيعاب 120 ألف شخص، إضافة الى مراكز تجارية ومرافق عمل".