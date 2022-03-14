5 إصابات بجرائم إطلاق نار مختلفة في الداخل المحتل

وطن: أُصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة في 3 جرائم إطلاق نار ارتُكِبت خلال ساعات، في اللد والرملة ورهط، اليوم الاثنين.

ففي اللد، أُصيب شخصان بجراح متوسطة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في شارع "هحلوتس" في المدينة.

وقدّمت طواقم طبيّة وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابيْن، ونقلتهما إلى مشفى "كابلان"، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي الرملة، أصيب شخصان، في الأربعينيات من عمريهما، من حي الجواريش بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار على شارع 40 قرب الرملة، اليوم الاثنين.

وفي رهط، أصيب شاب (30 عامًا) بجراح متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

وذكرت الشرطة أنها باشرت التحقيق.

المصدر: (عرب48)