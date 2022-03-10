الاحتلال يفرج عن الأسير زياد جبارين من أم الفحم بعد قضائه 20 عاما في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير زياد محمود جبارين (54 عاما) من مدينة أم الفحم، بعد أن أمضى 20 عاما في معتقلات الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال اعتقل الأسير جبارين بتاريخ 5/3/2002 وكان يبلغ من العمر 34 عاما، وفرضت المحكمة عليه الاعتقال لمدة 20 عاما.

وأشار إلى أن لدى جبارين خمسة أبناء، توفي أكبرهم (محمود) قبل أكثر من عام، جراء تعرضه لحادث دعس في منطقة النقب، وحرمت إدارة سجون الاحتلال الأسير جبارين من الخروج لوداع ابنه رغم صدور قرار من محكمة الاحتلال يسمح له بذلك.