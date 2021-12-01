النجاح تعلق على تصريحات اشتية

رام الله - وطن: علقت جامعة النجاح الوطنية، على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية التي أدلى بها خلال لقائه المجلس الاستشاري في محافظة نابلس يوم الاثنين الماضي، والتي قال فيها بان وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وافقت على 19 برنامجا أكاديميا للجامعة، وتقديم 79 مليون شيكل لمستشفى النجاح الوطني الجامعي.



وقالت الجامعة في معرض ردها على تصريحات اشتية، ان لديها 24 برنامجا تقدمت بها الى الاعتماد ولم تزل معلقة على الرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني الملحة إليها في سوق العمل.



ولفتت الجامعة في بيان وصل وطن نسخة عنه، ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخلال لقائه يوم الاثنين الماضي 29 تشرين ثاني، بممثلي مؤسسات التعليم العالي في محافظة نابلس بما فيهم ممثل جامعة النجاح، اكد ان البرامج ما زالت معلقة ولا جديد حولها.

اما بخصوص ما اشار اليه رئيس الوزراء حول دفع 79 مليون شيكل خلال عام 2021، فقد أكدت الجامعة ان الحوالات النقدية التي تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمستشفى خلال العام المذكور هي 27.7 مليون شيكل.



ولفتت الجامعة ان إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تصل الى 400 مليون شيكل.



وقالت الجامعة بان المبالغ التي حصل عليها مستشفى النجاح من وزارة المالية هي سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدمها مستشفى النجاح الوطني للمرضى المؤمنين لدى وزارة الصحة، والخدمات الطبية العسكرية، من الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج في المستشفى بموجب اتفاقيات رسمية معتمدة بما في ذلك مرضى الأورام ومرضى الغسيل الكلوي، على ان تكلفة علاج هؤلاء المرضى مرتفعة جدا.



ولفتت الجامعة ان ما وصل من الحكومة لا يندرج في إطار المنح او الهبات، وهو لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة في علاج المرضى المحولين الى المستشفى.