وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة"

وطن: أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، مساء اليوم السبت أن الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".

وأوضحت أن الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى، موضحة أن الأمور ليست تحت السيطرة.

وقالت خلال مقابلة عبر التلفزيون الرسمي: "لدينا 350 جهاز تنفس حاليا وجميعها مشغولة للمرضى العاديين ولمصابي كورونا، ولدينا إشكالية بانتظار وصول أجهزة جديدة ولكن وصولها بحاجة لأسابيع".

وقالت "لا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية، وسنرفع توصية بالتمديد لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك"،

مشيرة إلى أن 50 فردًا من الكوادر الطبية اصيبوا بكورونا.

وأضافت، "من الممكن ان نطلب مستشفى ميداني لحالات كورونا، ومن الممكن تحويل المستشفيات الحكومية لمرضى كورونا مثل مستشفى عالية ورفيديا والشيخ زايد بمجمع فلسطين الطبي".

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة، وهي أعلى حصيلة لعدد الإصابات اليومية تسجلها فلسطين منذ انتشار الجائحة.