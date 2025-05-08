استشهاد الشاب رامي الكخن برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

وطن: استشهد شاب، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد رامي سامي وليد الكخن (30 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس، واحتجاز جثمانه.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة ظهر اليوم الخميس، تبعتها دخول تعزيزات عسكرية من جهة حوارة والطور.

وأصيب خلال الاقتحام 9 مواطنين، واعتُقل شابان هما رامي الكخن الذي أعلن عن استشهاده، إضافة للشاب محمد مشعل، بعد اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 9 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها اثنتان بحالة خطيرة، واصفة بقية الإصابات بالمستقرة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 35 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.