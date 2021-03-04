ناصر القدوة لـ"وطن": مروان البرغوثي يمثل رمزية للشعب الفلسطيني وأدعوه للترشح للرئاسة

رام الله-وطن: جدد د. ناصر القدوة، اليوم الخميسن دعوته للأسير مروان البرغوثي للترشّح للانتخابات الرئاسية.

وأكد القدوة في تصرح خاص لـوطن، أن دعمه للبرغوثي، مبني على توافق فكري معه حول كيفية التفاوض والاستقلال الوطني، وكونه ضد هذا الشكل من المفاوضات "العبثية".

وأضاف القدوة أن، الرغوثي أيضاً يشترك معه في رفض ما يسمى "التنسيق الأمني"، إضافة إلى العديد من التقاطعات الأخرى، وبما يمثله من رمزية للشعب الفلسطيني.

وفي سؤاله إن كان أحد أسباب دعمه للبرغوثي، أن البرغوثي كان جزء من حالة المقاومة المسلّحة بداية الانتفاضة الأولى (؟) قال القدوة: أنا أعتقد أن المقاومة المسلّحة الآن ليست الشكل المناسب الذي يخدم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: لكن يجب خلق مقاومة حقيقية، تعبىء كل أوساط وقطاعات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الاستيطاني، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

موضحاً أن، السبيل لهذه المقاومة دعوة الشعب وتعبئته للدفاع عن أرضه، والخروج بمظاهرات، إضافة إلى آليات عمل جديّة ومختلفة عن السائد الآن.