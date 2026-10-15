نتنياهو يلمّح إلى تهديد "الشرع" هاتفيا: قصفنا وزارة الدفاع ومجمع القصر الرئاسي في دمشق

رام الله – وطن للأنباء: ألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن اتصاله الهاتفي بالرئيس السوري أحمد الشرع تضمن ضغطا حاسما لوقف ما وصفه بـ"المذبحة" بحق الدروز، وذلك بالتزامن مع إقراره بقصف وزارة الدفاع السورية وهدف داخل مجمع القصر الرئاسي في دمشق، وتلميحه إلى خطوات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع مجموعة من أبناء الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع وصفه بأنه "قصير وحاد جدا"، مضيفا أن ما وصفه بـ"المذبحة" توقف عقب المحادثة.

وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعي للدفاع عن إخوتنا، عن إخوتكم. لن نسمح بالمذبحة، ويجب إعادتهم إلى بيوتهم"، في إشارة إلى الدروز، قبل أن يلمح إلى استمرار تحركات أخرى قائلا إن هناك المزيد مما ينبغي فعله، لكنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيله.

وفي إقرار بالهجمات التي شنها الاحتلال على العاصمة السورية، قال نتنياهو: "قصفنا وزارة الدفاع في دمشق، وقصفنا هدفا داخل مجمع القصر الرئاسي".

وربط نتنياهو، من خلال حديثه عن الاتصال وتوقّف ما وصفه بالمذبحة، بين المحادثة الهاتفية والتحولات التي أعقبتها، من دون أن يكشف عن مضمونها أو يصرح صراحة بأنها تضمنت تهديدا مباشرا للشرع.