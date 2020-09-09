جمعية أصالة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

وطن: عقدت الهيئة العامة للجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال (أصالة) اجتماعها السنوي العادي أمس في مقر شركة أصالة للتنمية والإقراض، حيث تم عرض التقريرين المالي والإداري للجمعية عن العام المنصرم 2019 وإقرارهما.

كما وجرى انتخاب مجلس الادارة للفترة الواقعة بين عامي 2020 و2023، وتم ترشيح 9 عضوات وأعضاء وانتخابهم بالتزكية، حيث كان توزيع المناصب لاعضاء مجلس الادارة الجدد خلال الاجتماع الاول للهيئة الادارية بعد اجتماع الهيئة العامة كالتالي:

نسرين حنبلي – رئيسة مجلس الادارة

ديما القسيس – نائبة الرئيس

حازم أبو هلال – أمين الصندوق

ندى نبريص – أمينة السر

بلال أبو حجلة – عضو

ربى عز - عضوة

نجوى قرعان – عضوة

إيرينا قواس – عضوة

ديانا الزير - عضوة