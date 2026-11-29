خلاصة القول: نفى آيزنكوت مؤخراً أي اتصال مع السلطة الفلسطينية، وكأن الحديث معها صار تهمة يتبرّأ منها من يُرجَّح أن يكون رئيس الحكومة المقبل، منفرداً أو بالتناوب مع نتنياهو. فهو يراها "ضرورية حالياً" كي لا يحكم "2.8 مليون فلسطيني"، أي يريدها مقاولاً يدير حياتهم دون أجر، فيما تطلب هي أن تكون شريكاً. والكلمة التي تحسم الأمر في جملته هي "حالياً"، فالسلطة في نظره محطة، والسؤال لنا هو هل تكون محطة عبور نحو الدولة، أم آخر الطريق.

آيزنكوت ليس غامضاً، فقد عبّر عن موقفه الرافض لقيام دولة فلسطينية ثلاث مرات في أربعة أشهر، وبوضوح لا يحتمل التأويل: "لم أتحدّث قط عن دولة فلسطينية"، و"الأمن بين النهر والبحر للجيش الإسرائيلي"، و"لا توجد دولة فلسطينية، ولن تقوم دولة فلسطينية في عهد الحكومة التي سنشكّلها". أما الجملة التي تختصر هذا المقال كله فقالها يوم 14 تشرين الأول: "السلطة ضرورية حالياً لأننا لا نريد أن نحكم 2.8 مليون فلسطيني وأن ندير حياتهم"، واستدرك: "لم أقل قط دولتين لشعبين"، وقال: "بشكل عام، أنا مع الاستيطان في الأماكن التي يخدم فيها ذلك المصالح القومية والأمنية".

فالرجل إذن يرفض تفكيك السلطة لأن البديل عودة الإدارة المدنية إلى إدارة الصحة والتعليم والحكم المحلي، لا لأن للفلسطينيين حقاً في مؤسسات تمهّد لدولتهم، بل لأن السلطة في حسابه أرخص وأقل إحراجاً أمام العالم. وبالتالي، يقبع الشرط كله في كلمة "حالياً"، فالضرورة مؤقتة، تقاس بالحاجة الإسرائيلية وتنتهي بانتهائها. هذه هي "المحطة" التي يريدها للسلطة: مكانٌ ينتظر فيه الفلسطينيون ما دامت إسرائيل لا تعرف إلى أين تذهب.

ولا أظن أن عرض نتنياهو يوم السبت 28 تشرين الثاني بأن يكون آيزنكوت أولاً في التناوب وأن يكون هو رئيساً بديلاً للحكومة، سيغيّر شيئاً في هذه العقيدة، فالطرفان أعلنا في جولة التفاوض يوم الأحد 22 تشرين الثاني، بحسب "يديعوت أحرونوت"، اتفاقهما على ألّا تقوم دولة فلسطينية. وبصرف النظر عن نتائج هذه المفاوضات، فإنني أعتبر مجرد حدوثها مؤشراً سلبياً، لأن حكومة برأسين يضمنها سموتريتش تحوّل "لا دولة" إلى عقد بين معسكرين، وتسقط إمكانية حصول القوائم العربية على ثمن استراتيجي سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي مقابل دعمها.

من يدفع أجر المقاول؟

المقاول يُدفع له، أما السلطة فتُقتطع أموالها. فإيرادات المقاصة تشكّل نحو 70% من الإيرادات العامة، وهي متوقفة كلياً منذ أيار 2025، ويبلغ مجموع الأموال المحتجزة نحو 7 مليارات دولار. ويدفع الناس ثمن هذه القرصنة قبل الخزينة، فالسلطة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها كاملةً، وعلى رأسها الرواتب وتكاليف الخدمات وحقوق الموردين.

وبدون إعلان، يُرجَّح أن تتمخض هذه العقوبات وحصار السلطة وقيود التنقل وإرهاب المستوطنين والركود الاقتصادي التاريخي عن إعادة صياغة قسرية لمجتمع تحت الاحتلال، في جوهره فقير ومعدم ومحبط وفاقد الأمل بيوم غد. والأسوأ من ذلك أن المواطن يغرق تدريجياً في وحل الالتزامات والكساد، ويقف على بوابة الفقر المدقع، وسط شك في قدرة القطاعات المختلفة على الصمود، وعلى رأسها القطاع المصرفي المكشوف على القطاع العام وموظفيه بنحو 5.3 مليار دولار، أي 42% من الائتمان المصرفي وفق البنك الدولي، وما يعنيه ذلك من سلسلة انهيارات متدحرجة. وفوق هذا كله يرزح القطاع المصرفي تحت وطأة خطر انهيار علاقات المراسلة مع العالم، وتحويل هذه العلاقات إلى سيف يشهره اليمين الإسرائيلي المتطرف على رقبة السلطة والاقتصاد الوطني. وقد بلغ التعسف والابتزاز مداه حين وافق سموتريتش في تموز على تمديد الإعفاء حتى نهاية 2026، وربطه، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، بتخصيص 1.3 مليار شيكل لـ34 مستوطنة جديدة، فأصبح بقاء البنوك الفلسطينية رهناً بتمويل الاستيطان.

وسوف ينتهي الإعفاء قبل أن تكمل الحكومة الجديدة شهرها الأول، فهل سيكون مأزق القطاع المصرفي أول ملف فلسطيني على مكتب آيزنكوت؟، إذ إنني لم أجد في كل ما صرّح به منذ تموز كلمة واحدة عن المقاصة. وإن تشكلت حكومة برأسين، فهل سيبقى الإعفاء على الطاولة؟

السلطة في غزة: شريك أم متعهّد؟

برأيي أن غزة هي المكان الذي سيُحسم فيه دور السلطة، خاصة أن بعض التقارير أفادت بأن مقربين من آيزنكوت ومن الرئيس أبي مازن بحثوا ترتيبات ما بعد نزع سلاح "حماس"، وأن الجانب الفلسطيني أصرّ على أن تمرّ كل ترتيبات القطاع عبر السلطة، على افتراض أنه شريك. وقد ردّ آيزنكوت بأن ما نُشر "تقرير كاذب، لم يحدث شيء من هذا قط". أما في واشنطن، فقد أشار جاريد كوشنر مؤخراً إلى أن غزة أولوية، بينما وصف السلطة في المقابلة نفسها بأنها "فاسدة جداً وغير فعّالة". فإن دخلت السلطة غزة بشروط "مجلس السلام" لتدير المعابر وتدفع الرواتب وتشغّل الخدمات والصحة والتعليم دون أفق سياسي محدد، فإنها تكون قد قبلت دور المتعهّد، أياً كان الاسم الذي يُطلق عليه.

والغريب أنه في اليوم نفسه صدرت عن السلطة روايتان متناقضتان بشأن لقاءات مفترضة، إحداهما لمسؤول لم يُسمَّ قال لصحيفة إسرائيلية إن القيادة "مدّت يدها دائماً للشراكة" ولم ينفِ الاتصال، بينما خرج مصدر رسمي مساءً ليقول لوكالة وفا إنه "لم تجرِ أي اتصالات، لا مباشرة ولا عبر وسطاء". وأعتبر هذا التخبط هدية لآيزنكوت، تمنحه ذريعة القول إنه ليس في رام الله عنوان واحد لمخاطبته.

ما العمل؟

السؤال الأهم ليس نوايا آيزنكوت، فهي معلنة، وإنما ما سنطلبه من حكومته وكيف. وهنا أقترح مساراً يقوم على ثلاثة أسس: أن نطلب أفعالاً تُقاس لا تصريحات تُؤوَّل، وأن نقسّمها على مراحل بمواعيد معلنة، أولها مئة يوم من القرارات الإدارية التي لا تحتاج إلى الكنيست، ثم سنة من الترتيبات الاقتصادية والأمنية، ثم شروط استئناف التفاوض، وأن نربط كل بند بضامن دولي ومؤشر معلن، ويمكن تلخيص مضمونه في خمسة محاور:

أولها غزة: تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الكافية، والاعتراف بمرجعية السلطة، وتكامل غزة والضفة اقتصادياً بتوريد احتياجات غزة من الضفة، وانسحاب إسرائيل بالتوازي مع تنفيذ "حركة حماس" التزاماتها.

وثانيها فكفكة العقوبات على السلطة: تمديد إعفاء البنوك المراسلة قبل 31 كانون الأول، ورفع السقف السنوي لشحن الشيكل، والإفراج عن المقاصة ووقف الاقتطاعات، وإزالة الحواجز.

وثالثها أمن شعبنا من إرهاب المستوطنين: وقف اعتداءاتهم، وقد وصف آيزنكوت نفسه إحراقهم المنازل والسيارات بأنه "إرهاب يهودي بكل معنى الكلمة"، واعتقال "فتية التلال" ومحاكمتهم، الذين يمارسون الإرهاب في وضح النهار، وإزالة البؤر الاستيطانية والرعوية، ووقف ترحيل التجمعات البدوية وإعادة المرحَّلين، والوقف الشامل لاقتحامات المنطقتين (أ) و(ب).

ورابعها الاقتصاد: إعادة العمال إلى أعمالهم في إسرائيل، والاستثمار في المنطقة (ج) دون قيود، وبلورة آلية تنسيق اقتصادية وأمنية ترعى مصالح الطرفين.

وخامسها الأفق: تجميد البناء في E1، واحترام الوضع القائم في الأقصى، تمهيداً لمفاوضات الحل النهائي.

أعلم أن المحور الخامس يصطدم بتصريحه أن دولة فلسطينية لن تقوم في الحكومة التي سيشكّلها، ولذلك أطرحه شروطاً لتهيئة المناخ لتسوية مستقبلية.

إن ما نطلبه من آيزنكوت لن يكتمل دون ما نطلبه من أنفسنا. فحتى نكون على قدر المسؤولية ونحظى بالدعم الإقليمي لما نطلبه، فإننا ملزمون بتجاوز البيانات والادعاءات بشأن وضعنا الداخلي. وإنّ أبلغ ردّ على ذلك يكون بالأفعال ضمن ثلاثة مسارات ملزمة للرئيس شخصياً وتلتزم بها السلطة ومنظمة التحرير بمواعيد معلنة ومقدسة: أن نمضي في دمقرطة النظام السياسي بانتخابات عامة تُجدِّد الشرعية وتمنح تفويضاً لا يستطيع أحد الطعن فيه، وأن نباشر إصلاحات حقيقية سياسياً وإدارياً ومؤسسياً ومالياً، وأن نتقدم في الفصل الفعلي بين السلطات وفي إخضاع المال العام لرقابة مستقلة، والالتزام بالشراكة المجتمعية والحقوق الفردية والجماعية، بما فيها حق التظاهر والتعبير عن الرأي المخالف، وأن نعيد هيكلة أجهزة الأمن وظيفياً ليكون في مركزها الدفاع عن شعبنا بمواجهة المستوطنين، وأن يُنشر قانون الأحزاب. إن هذه المسارات ليست مطلوبة استجابةً لرغبات جهات خارجية، فهي ما يمنع أن تكون السلطة مقاولاً باختيارها.

وماذا بعد؟ لن يمنح آيزنكوت السلطة صفة الشريك، سواء حكم وحده أو بالتناوب مع نتنياهو، ولن يدفع أجر المقاول ما لم يُطالَب به بشروط معلنة ومواعيد محددة. وسيكون أول امتحان لنواياه معالجة إعفاء البنوك المراسلة. فإن مدّد الإعفاء وأفرج عن المقاصة وباشر ملاحقة "فتية التلال"، فستكون مرحلته محطة عبور، بشرط أن نعبر نحن أيضاً إلى الانتخابات والإصلاح. وإن لم يفعل، فهي محطة أخيرة على طريق الضم، والـ 2.8 مليون الذين أشار إليهم هم من سيدفع ثمنها.