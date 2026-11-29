رام الله - وطن للأنباء: تتجه مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون بنيامين نتنياهو إلى مرحلة الحسم، بعد انتهاء اجتماعهما، اليوم الأحد، دون تحقيق اختراق في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة، وسط فجوات كبيرة جدا بين الجانبين، وإصرار آيزنكوت على الالتزام بأحزاب معسكر التغيير وضم جميع شركائه إلى الائتلاف، فيما أحرزت المفاوضات بين حزبي "يشار" و"بياحد" تقدما كبيرا، بالتزامن مع استعدادات برلمانية لتنصيب الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الاجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت، الذي عقد في مقر وزارة الأمن بتل أبيب واستمر ساعة وعشرين دقيقة، انتهى بوجود فجوات كبيرة جدا، رغم إعلان الحزبين، في بيان مشترك، أن اللقاء جرى في أجواء جدية، وفي محاولة للتغلب على العقبات القائمة بينهما.

وعقب الاجتماع، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كتلة آيزنكوت أن التقدير داخلها يتجه نحو تشكيل حكومة أقلية، مشيرة إلى أنه لم يحدد موعد لاجتماع تفاوضي جديد مع الليكود، ولم يحرز تقدم كبير في أي من القضايا المطروحة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن آيزنكوت قرر عدم عقد اجتماع آخر مع نتنياهو، وأكد التزامه بمعسكر التغيير، فيما أفادت القناة 15 بأن حكومة الوحدة باتت بعيدة المنال، وأن آيزنكوت يتمسك بضم جميع شركائه في الائتلاف.

وكان آيزنكوت أبلغ نتنياهو، خلال الاجتماع، بأنه ملتزم بالأحزاب التي تشكل معسكره، وأنه يعتزم المضي في تشكيل حكومة تستند إليها، في ظل الخلافات الكبيرة القائمة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الليكود إليها لاحقا.

تقدم المفاوضات مع بينيت ولبيد

وفي موازاة تعثر مفاوضات حكومة الوحدة، أحرز حزبا "يشار"، برئاسة آيزنكوت، و"بياحد"، برئاسة نفتالي بينيت، تقدما كبيرا في المفاوضات الائتلافية، اليوم الأحد، في محادثات شارك فيها ممثلون عن بينيت ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، وسط تنسيق كامل بين الطرفين رغم تباين موقفيهما بشأن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وأفادت مصادر مقربة من بينيت بأن المفاوضات بين طاقمي الحزبين، التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، شهدت "تقدما كبيرا"، فيما شدد بينيت على ضرورة الاطلاع على خطة تجنيد الحريديين قبل توقيع الاتفاق الائتلافي النهائي.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع "بياحد" أن يشكل خطوة مهمة في مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، لكنه لا يزال بحاجة إلى حسم التفاهمات مع الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها كتلة "يهدوت هتوراه".

وفي مؤشر إلى تسارع الاستعدادات لتشكيل الحكومة، طلب رئيس كتلة "يشار"، روعي فولكمان، من رؤساء كتل معسكر التغيير ضمان عدم تغيب أعضاء الكنيست عن جلسات الهيئة العامة، أو التنسيق مع نواب معسكر نتنياهو بشأن الغياب المتبادل عن التصويت، وعدم السفر إلى الخارج حتى الإثنين المقبل.

وقال فولكمان في رسالة وجهها إلى رؤساء الكتل: "أطلب التأكد من عدم إجراء تنسيق على غيابات عن جلسات التصويت وعدم السفر إلى الخارج حتى الإثنين المقبل، بما يشمل ذلك اليوم"، مضيفا: "نحن في حالة استعداد خاصة خلال الأسبوع الجاري".

ويهدف هذا التحرك إلى إبقاء المجال مفتوحا أمام آيزنكوت لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، خلال الأسبوع الجاري، بنجاحه في تشكيل الحكومة، ما يتيح له الحصول على مهلة أسبوع لاستكمال الاتفاقات الائتلافية وعرض حكومته على الكنيست.

خلافات جوهرية تعرقل حكومة الوحدة

وكان اجتماع نتنياهو وآيزنكوت قد عقد بمشاركة الوزير السابق رون ديرمر، وسبقه استعراض أمني، قبل الانتقال إلى بحث تشكيل حكومة وحدة قومية، وسط خلافات بشأن موعد بدء التناوب على رئاسة الحكومة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومستقبل القوانين المتعلقة بإضعاف الجهاز القضائي.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الليكود و"يشار" أن المحادثات جرت في "أجواء موضوعية"، وفي محاولة من الجانبين لتجسير الخلافات الكبيرة القائمة، إلا أن التصريحات والتسريبات التي أعقبت الاجتماع عكست اتساع الهوة بين الطرفين، وعدم وجود مؤشرات على استئناف المفاوضات قريبا.

وفي سياق الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة، أعلن رئيس حزب "زهوت"، موشيه فيغلين، دعمه تشكيلها، معتبرا أن الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا لمتانة الدولة وتماسك الجيش، وأن هناك حاجة ملحة لرأب الصدع وتعزيز الوحدة.

واشترط فيغلين انضمام حزبه إلى الائتلاف بالحصول على منصب أمني رفيع يتيح له التأثير بصورة ملموسة في السياسة الأمنية وتغييرها، موضحا أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبه، سيصوت لصالح تنصيب حكومة الوحدة دون الانضمام إليها.

وطرح فيغلين صيغة لحكومة تضم الليكود و"يشار" و"بياحد" و"الصهيونية الدينية" و"زهوت"، على أن تستند إلى أغلبية من 61 عضوا في الكنيست.

ليبرمان يحذر بينيت.. ومخاوف من تدخل أميركي لصالح نتنياهو

وفي سياق متصل، وجه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان رسالة إلى بينيت، حذره فيها من الثقة بوعود نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة، مستعيدا تسجيلا مصورا يعود إلى أيار/مايو 2021، عرض فيه نتنياهو على بينيت التناوب على رئاسة الحكومة.

وكتب ليبرمان مخاطبا بينيت: "نفتالي، لم تصدقه حينها، فلماذا تصدقه الآن؟"، في إشارة إلى مخاوف معسكر التغيير من أن تكون مفاوضات الوحدة محاولة من نتنياهو لكسب الوقت وإفشال تشكيل حكومة بديلة.

من جهته، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، في موقف يعكس توجهات داخل معسكر التغيير: "حان الوقت لتشكيل حكومة تغيير حقيقية دون مسؤولين عن إخفاق السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وفي ظل المخاوف داخل معسكر آيزنكوت من استغلال التطورات الأمنية لعرقلة تشكيل الحكومة، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس، أن جهات في معسكر التغيير تواصلت خلال الأيام الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف استطلاع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتأكد من أنه لن يمنح نتنياهو ضوءا أخضر لتنفيذ خطوات تصعيدية في إيران، بما قد يؤدي إلى تعطيل مساعي تشكيل الحكومة.

وتتعالى داخل معسكر آيزنكوت المطالبات بالإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري، بهدف إعادة توحيد صفوف المعسكر وتسريع حسم الخلافات مع الأحزاب الحريدية، في وقت تتراجع فيه فرص تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وتتجه الأنظار إلى قدرة آيزنكوت على استكمال تفاهماته الائتلافية وتأمين الأغلبية اللازمة لتنصيب حكومته.