رام الله – وطن للأنباء: يطرح رئيس حكومة الاحتلال الانتقالية بنيامين نتنياهو عرض التناوب على رئاسة الحكومة مع غادي آيزنكوت، في خطوة تثير تساؤلات بشأن أهدافها، وما إذا كانت محاولة جدية لتشكيل حكومة وحدة، أم مناورة سياسية لكسب الوقت وإرباك معسكر آيزنكوت، وعرقلة مساعيه لتشكيل حكومة بديلة.

فبعد أشهر من محاولات آيزنكوت تشكيل حكومة تنهي حكم نتنياهو، أعلن الأخير موافقته على أن يتولى رئيس حزب "يشار" رئاسة الحكومة أولا، على أن يتولى نتنياهو المنصب في مرحلة لاحقة، مستندا إلى ما وصفه بخطورة التحديات الأمنية والحاجة إلى حكومة وحدة قادرة على مواجهتها.

لكن العرض لم يخل من شروط، إذ يتوقع أن يطلب نتنياهو أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة فقط بعد التعامل مع "حدث أمني حساس" يعتزم نتنياهو تنفيذه قريبا، بحسب موقع "واينت" العبري، وهو ما يرفضه حزب "يشار"، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنازل الذي يقدمه نتنياهو، وما إذا كان يسعى إلى تأجيل انتقال السلطة إلى حين إنجاز خطوات أمنية وسياسية يريدها.

ويلتقي نتنياهو وآيزنكوت، صباح اليوم الأحد، في مقر وزارة االحرب الإسرائيلية "هكِرْيا" في تل أبيب، بعد نقل الاجتماع من فندق في هرتسيليا، على أن يبدأ نتنياهو اللقاء بإحاطة أمنية.

عرض التناوب.. كسب للوقت أم اتفاق جدي؟

وتكشف مواقف آيزنكوت عن شكوك واضحة إزاء المبادرة، إذ قال إن القضايا الجوهرية ينبغي أن تكون في صلب المفاوضات، وليس مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الليكود لم يرد حتى الآن على مقترح سري نقله حزبه قبل أسبوع، وتضمن تنازلات كبيرة من جانبه.

كما أعرب آيزنكوت عن اشتباهه بأن هدف نتنياهو هو المماطلة وإحباط تشكيل حكومة جديدة، بدلا من التوصل إلى اتفاق جدي، وهو ما يجعل عرض التناوب جزءا من معركة سياسية أوسع على مستقبل الحكومة وتركيبة المعسكرات داخل الكنيست.

ولا تقتصر الخلافات على توزيع المناصب، إذ يطالب حزب "يشار" بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو مطلب يرفضه نتنياهو بشدة، إلى جانب الخلاف بشأن القوانين التي أقرتها حكومته في إطار خطة إضعاف الجهاز القضائي.

كما أن تنفيذ صيغة التناوب يتطلب إعادة سن قانون رئيس الحكومة البديل، بعدما ألغاه الكنيست، ما يضيف عقبة قانونية إلى الخلافات السياسية القائمة.

إرباك معسكر آيزنكوت وشق الحلفاء

ويضع عرض نتنياهو آيزنكوت أمام معضلة سياسية داخل معسكره، إذ إن الدخول في حكومة وحدة مع نتنياهو قد يؤدي إلى تفكيك التحالف الذي يعمل على تشكيل حكومة بديلة، في حين أن رفض العرض يتيح لنتنياهو مواصلة تقديم نفسه باعتباره الطرف الذي أبدى استعدادا للتنازل من أجل تشكيل حكومة وحدة.

وتظهر الخلافات داخل المعسكر بوضوح في مواقف قادته؛ إذ يعارض أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، ويائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، ويائير لبيد، إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، بينما يؤيد نفتالي بينيت، رئيس حزب "بياحد"، هذا الخيار.

وكان آيزنكوت قد التقى ليبرمان، السبت، فيما وصف لبيد إعلان نتنياهو بأنه "خدعة شفافة أخرى"، معتبرا أن نتنياهو اعتاد خداع شركائه وخرق الاتفاقات. في المقابل، رحب بينيت بالعرض، معتبرا موافقة نتنياهو على تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا خطوة إيجابية.

وبذلك، لا يقتصر تأثير العرض على المفاوضات بين نتنياهو وآيزنكوت، بل يمتد إلى اختبار تماسك القوى التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة، وإظهار التباينات بين مكوناتها بشأن التعامل مع نتنياهو.

"يهدوت هتوراة".. جبهة أخرى في مناورة نتنياهو

وفي موازاة ذلك، يواصل نتنياهو محاولاته للتأثير في موقف كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، ومنع توحد أعضائها خلف حكومة برئاسة آيزنكوت، بعدما ظهرت خلافات داخلية بشأن الموقف من هذا الخيار.

وأيد عضو الكنيست مئير بوروش، من الجناح اليميني في الكتلة، استعداد نتنياهو للتنازل عن أولوية رئاسة الحكومة، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة يمثل الخيار المفضل في المرحلة الحالية.

في المقابل، انتقد مسؤول في الكتلة موقف نتنياهو، معتبرا أنه يناقض الخطاب الذي استخدمه اليمين في انتقاد الأحزاب الحريدية لاحتمال انضمامها إلى حكومة يقودها آيزنكوت وبينيت ولبيد، بينما يبدي نتنياهو نفسه استعدادا لتشكيل حكومة معهم.

ورغم ذلك، أعلن حزب الليكود أنه لن يتخلى عن الأحزاب الحريدية في إطار أي حكومة وحدة محتملة، في موقف يعكس تعقيدات المناورة التي يخوضها نتنياهو بين محاولة استمالة آيزنكوت والحفاظ على حلفائه الحاليين.

وتبقى الأسئلة الأساسية معلقة بشأن حقيقة أهداف عرض التناوب، وما إذا كان نتنياهو مستعدا فعلا لتسليم رئاسة الحكومة، أم أنه يسعى إلى استخدام العرض لإطالة المفاوضات، وإحداث انقسامات داخل معسكر آيزنكوت، وإحباط تشكيل حكومة بديلة قبل أن تتبلور فرصها السياسية.