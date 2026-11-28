

هنا غرناطةُ؛ يصحو فيها المذبوحُ، أو تتبخترُ فيها المِزَقُ الباقيةُ وجدرانُ القصباتِ المهدومةُ.

وهنا مَنْ يرغب في أنْ تحرقَه العاصفةُ بعد أَن اندحرَ الوالي

أو بادت سُلطتُهُ المطعونةُ بالمورسكيين.

تمشي فترى محرقةَ القرآنِ ببابِ الرملةِ (مليونُ كتابٍ منذ مئاتِ الأعوامِ اجتمعت في البابِ لتُعدمَ في يوم واحد)

وترى بابَ خروجِ الوالي.. يخرجُ منكسراً!

(على الباب "الطباقُ السبع" حاول أن يلثمَ أيدي فرناندو

أو يستجديَ رحمتَهُ في أنْ يُغلَقَ هذا الباب)!

وهنا مذراةُ القشتاليين؛ وما قالته الريشةُ للروضِ العاطر

في الذلّ، وما فعلته المحكمةُ وتفتيشُ الأثوابِ عن الله وأحفادِ المغلوبين.

وهنا الصرخاتُ المرعبةُ بحيِّ البيّازين، وجثمانُ ابنِ أبي الغسّان المتفجّرِ؛ (حمل الثلجَ الصينيَّ حزاماً وانفجر بوسط المحتلّين، وألقى جُثتَه في شِينيل). وترى فَتّوحَ الشُرَطيَّ يسيطُ الناسَ ويسرقُ خبزَ المعدومين.

وهنا البِشْراتُ، وصلصالُ الثوراتِ، (ولو بعدَ سنين).

وهنا حملوا الوالي ثانيةً من أندراشَ إلى التاريخ،

(تنصّر أُخوتُه.. والوزراءُ ابنُ الكمّاشةِ والمالحُ وابنُ الأيغش)

لكنّ أبا عبدِ الله حزين.

***

هنا المخطوطُ الدمويُّ، ونفحُ البارودِ، وغصنُ الأندلسِ المحروقُ.

وهنا صندوقُ العجبِ، وأشرعةُ الطاعونِ، وآخرُ من لَبسَ الجُبّةَ وتلعثمَ بالدمعِ..

(لم تجرؤْ حيّاتُ الصخرِ دخولَ القَلعةِ في مالقةِ السِّحْرِ،

فما بالُ النجّارِ يبيعُ الوالي).

الحُرُّ أبو عبدِ الله الوالي..صارَ المملوكَ المعتوق.

***

يقولُ أبو عبدِ الله ابنُ أبي الحسن؛ أنا ابنُ العائشةِ المهرة..ِ

عند اسمي العاثرِ ستموتُ الأندلسُ الأولى، والرمحُ الفاطم.

حافظتُ على المُلْكِ بنصفِ اللهفةِ، أو أُعطيتُ الريحَ جوادي!

كنتُ الغُلْمةَ والشهوةَ، واليقظَةَ والغفوةَ، والبانيَ والهادمَ، والواليَ والخادمَ، والغارقَ والنادِم..

جسدي منتصفُ الدائرةِ الحرّى. جئتُ من المجدِ إلى الذلِّ إلى الموتِ القادم..

هل خنتُ، وقد ناديتُ، ولم يسمعني أحدٌ؟.. وندمتُ على ما نادمتُ.. ومِتُّ وأنا حيٌّ قائم،

ملعونٌ مَنْ يرمي السيفَ، وملعونٌ مَنْ صافحَ محتلاًّ جاثم.

ملعونٌ..آثم.

***

في سجن القلعةِ باع أبو عبدِ اللهِ قمارشَ وأُسودَ الماء..

- مقابلَ حريّتهِ الشخصيةِ وقَّع..

- ماذا؟

- أن يتنازلَ عن غرناطةَ وأبي عبد اللهِ الأكبرِ والولدِ البِكْرِ وصدرِ المُرضعةِ وفسقيّةِ دمعِ الفقراء..

- فكيف يكونُ "الحرَّ أبا عبدِ الله"؟

- لم تحملْهُ العائشةُ، ولم يكُ من نَسْلِ ملوكِ الأندلسِ..

- هو ابنُ عبيدٍ، وابنُ إماءْ

- مَنْ باع الشَعْبَ وعاصمةَ المُلْكِ وتاريخَ الأجدادِ يكونُ الخائنَ

- يحقّ لنا أن نهتِفَ بسقوطِ الجاسوسِ..

- لقد باعَ الجامِعَ والحارةَ والأهلَ وأحلامَ

البسطاء..

- لتظلَّ سلامتُهُ المجروحةُ بهتافاتِ الذُلِّ وأصواتِ الغوغاء..

- فليَسقُطْ هذا الخائنُ..

ولتَغْضَبْ كلُّ الأَشْياء.

***

علَّقَ أبو عبدِ الله قيثارتَه على أشجارِنا..

دَمُه المَلكيُّ المُدْرَكُ ينسابُ على كِتّانِ المحظيّات..

يأتيه الصندلُ من لوشة..ويكونُ على حدّ المجمرةِ، جمرٌ لحميٌّ آخر.

كان أبو عبدِ الله مثلَ أبيه..وكان رواقُ النسوةِ يرى لهاثاً خلفَ الستائر!

والولاةُ ليسوا مؤرّخين، بل هم التاريخ.

والألواحُ تحفظُ مَنْ يبكي، إذا جنّ الليل، على الأيتامِ والمصاحف..وتلعنُ مَنْ يخرجُ على أشرارِ الناس، ويُصَدّق الأمهقَ، والشمعَ الباهتَ في فم إيزابيلاّ.

والوشقُ الأبيضُ مَنْ يحكُمُ بالسِّر، على الثيرانِ المتصارعةِ في حظائرِ بيغا.

وللوشق كلابُ الدرواس، واحتدامُ ألسنتِها على شفراتِ الخاتم؛

فتعضُّ الواحدةُ على صرخات اللذة!

.. جسدٌ رَخِصٌ يتفتّحُ؛ لدنٌ ووديعٌ مثلَ جنّة العريف.

وهنا ينفتحُ كلامُ نبيٍّ أُميٍّ عن آخرِ أيامِ الدنيا؛ عُضّوا على جذعِ الشجرة.

والنسوةُ في القصرِ، لا ترى غيرَ ظهورِ الرجال (المحنيّـين)

وبطنِ الرجلِ الحاكم.

ولا غضاضةَ لديهنّ أن يغشين المَحارم، ويمسِّدنَ اللسانَ على أعرافِ الخيلِ الرانخة!

- للحصانِ عيونُ الأميرات - والأميراتُ طواويسٌ صائية،

مُجلجلاتٌ بالذهب، لاحماتُ الشفاه..لبعضِهنّ شيخوخةُ البراءة،

ومعاتبةُ الخصيان. وربما يحلمن بالنجمةِ على جبين العنّينْ، وبألوان حبٍّ قديم، ليفورَ الدمُ المعدنيُّ، وَيُدَوّمْنَه فوقَ الأَسرّةِ التي لها ألوانُ القطرانِ والحليب، ويعجِنَّ الهواءَ الساهدَ بانتظارٍ حزين..حتى تعودَ النارُ للحريق البارد-.

والمرأةُ خارجَ القصرِ نخلةٌ غاوية، لا تعرف الوشايات،

ولم يضعْها أحدٌ بينَ السيفِ والجدار..لهذا؛ تحملُ قُفّةَ حجارتها ودمَ ابنِها..وتزغرد!

وتتقنُ رقصاتِ الفجيعةِ والحصاد، - ولا تعرفُ الكان كان -

وتعرفُ الزغلَ المُرَّ الذي انتهى متسوّلاً في تلمسان، ولم يضعِ المشمومَ على أذنيه..

لكنّ النساءَ في ديكِ الريحِ وغُرفِ الحمراء كالصلاةِ في غيرِ وقتِها، أو المدائحِ التي تُحفظُ عن ظهرِ قلب..كالبهارجِ، وتوريقِ الجدران.

والأمراءُ مجازٌ صعبُ البرهان؛ ينفعلون قليلاً مثلَ الدخان،

في مباخرِ الديماس، ولا يأبهون للعبقِ الرنّان.

إنهم كخناجرِ الزينة.. - والمُلْكُ غيرُ المَملكة -.

* * *

وأبو عبدِ الله، الآنَ، يسمعُ اليسوعَ، وهو يُردّد على أبوابِ غرناطةَ العشرين؛ (قامَروا بعباءَتي وتَقَاسموا ثيابي)

والحكمةُ البائسة تقول: لم تنضجِ الرمانةُ - غرينادا - إلاّ لتسقطَ

في فم البئر..!

وهنا نحن نقول: ما يُطالبُ به أيُّ دمٍ هو ألاّ يُسْفَك.

وحتى هذه الساعة لم يسمعْنا أحد!

وبقيَ مسجدُ قرطبةَ القدسيُّ كنيسةَ مريم، والمذبحُ بدلَ المحراب.

والرجالُ في سجنِ قلعةِ رباح خلفَ جبالِ لوقة - رُبما يبكون في الليلِ وهم يضعون ذكرياتِهم في سلالٍ مُعلّقة -

وهنا الزهراءُ والبيرةُ وقرطبةُ وإشبيلية..

وفي مالقة (جنين) المذبحةُ بعدَ الألف!

آلافٌ قُتلوا والباقي اغتُصِبَ وَبيعَ..وَأَسَروا القائدَ الذي قال:

ليس ذنبي أنني بقيتُ حيّاً! لكنه تناسى أنّ القتلى أحياءٌ أيضاً،

والناسَ جميعاً أموات.

والناسُ غصنٌ يشبه جذعَه منذُ الوعدِ المشؤومِ، حتى يومِ التوقيعِ ومشهدِ المصافحةِ الكمين، والذي لَم نأخذ منه غيرَ مُلامسةِ يدِ الجنرالِ القاتل، وترميمِ صورتِنا "الإرهابية".

- بهذه البلطة يفتحُ قلبي ويدخل -

وهنا اللوحةُ هي الستارةُ المغلقة! وخلفَها الملكُ المخلوعُ، ورمادُ الموتى، وثرواتُ البخيل، والقضاةُ الظالمون، والخرابُ المُهَندَسُ، والحاجبُ الغليظ ، والهواتفُ المحمولةُ إلى قشتالة..

وكنـزُنا هو الزمنُ المهدور، في معازلِ الأبرتهايد، وشرايين سويتو المسفوحة حتى العار.

لكنّنا كالُلغة لا تُمْتَلَكُ حتى تَمْتَلِكْ.

لنا حشاشةٌ، وقلبُنا مسرفٌ..ولا نخشى جائحةَ الجراد.

باقون - كما قالوا حقاً - كالوشمِ البدويّ، في مُدنٍ أضاعوا رؤوسَها، في زمنِ السلامِ الجنائزي.

لقد وَقّعَ الوالي معاهدتَه مع الهواء، وكانوا يريدونه هُدْهُداً دونَ ذيل، ويقولون له "خاك مات" أو "كِشْ مَلِك"! ولكننا لن نتخبّطَ مثلَ ذئبٍ وحيد، ولن ندّعيَ الأناقةَ مثلَ مالك الحزين.

وفوق هذا وذاك نعرفُ الوزراءَ الخونةَ، والدسّاسينَ والتجّار.. ونعرفُ غَدَنا أيضاً.

أمّا أنتَ يا أبا عبدِ الله! فقد أُعْطِيتَ الوردةَ، لكنّك أَضعتَ المزهريّة!

