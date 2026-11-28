

في عام 1977 ، أي قبل 49 سنة ، فازت "جبهة العمل الطلابي" التي كنا أعلنا عن تشكيلها "علنيا" قبل فترة وجيزة كأول تشكيل طلابي سياسي في الأراضي المحتلة ، فازت في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم بجميع مقاعده التسعة ، و أنا شخصيا بمنصب سكرتيره العام ، تزامن ذلك بتعيين إدارة جديدة لجريدة "الفجر" الصحيفة الوطنية الأولى ، برئاسة مأمون السيد من نابلس ، و قررنا دعوته لإلقاء محاضرة ، وافق بدون أي تردد ، و كان على الموعد ، و كنا في استقباله على البوابة الرئيسية ، رئيس الجامعة الأخ جو ، و عميدها الدكتور أنطون صنصور ، و أنا .

امتلأت القاعة بالحضور ، طلابا و معلمين ، و ألقى الضيف محاضرته بإحترام و انسجام ، و في نهايتها ، اقترح عليّ رئيس الجامعة ان نستضيفه على الغداء في كلية إدارة الفنادق بالطابق تحت الأرضي ، فوافق بدون تردد ، و عبّر لي عن مدى اعجابه بالانضباط الطلابي في المحاضرة ، و بعلاقات الاحترام بين الإدارة و مجلس الطلبة ، و على طاولة الغذاء ، أعجب اعجابا شديدا بكلية الفنادق ، بالطعام الذي قدّم على دفعات ، الشوربة ، و المقبلات ، ثم الوجبة الرئيسية التي لم تكن تخلو من اللحم و الأرز و الفاصوليا الخضراء ، ثم الحلويات ، او بالطلبة المتدربين و بزيهم الفندقي و تدرج ادوارهم ، كما لو أننا في فندق عالمي خمس نجوم ، اهتم الدكتور صنصور ان يسأله عن جريمة مقتل اغتيال رئيس التحرير السابق يوسف نصري نصر قبل ثلاث سنوات ، و عن إقالة الرئيس السابق بشير البرغوثي الذي أصبح الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني .

في الطريق ، و نحن نودعه الى البوابة ، قال لي بما معناه انه يريدني ان أعمل معه في الجريدة مراسلا عن منطقة بيت لحم ، قلت له انني ما زلت طالبا ، و أحتاج الى سنة لكي أتخرج ، قال لي بلسان مصمم ، تبدأ مراسلا من الجامعة ، بعد شهر ، تلقيت اول مرتب شهري في حياتي ، أربعون دينارا اردنيا ، أعطيتها لأمي ، لم تمسك يداها ، و لا رأيت عيناها مبلغا كبيرا كهذا .

بعد سنة او أكثر قليلا ، افتتحت مكتب جريدة الفجر في عمارة الجراشي الطابق الثالث في حي المدبسة الشعبي ، بعد ثلاث سنوات تم اقصاء مأمون السيد عن رئاسة تحرير الجريدة بقرار من أبو جهاد بتهمة انه يساري ، و معه ثمانية موظفين ، من ضمنهم أنا ، و مراسلة بيت لحم ، سلمت للأخ صلاح الديري الذي كان للتو قد تحرر من السجن.