لم تكن مجتمعاتنا يوماً خالية من الأخطاء، ولم يكن الإنسان في أي مرحلة من التاريخ كائناً مثالياً. فلكل مجتمع تناقضاته، ولكل زمن مشكلاته، غير أن ما يثير القلق اليوم ليس بالضرورة أن الناس أصبحوا أكثر سوءاً مما كانوا عليه، بل أن أخطاءهم أصبحت أكثر ظهوراً، وأن المسافة بين وقوع الخطأ وتحوله إلى فضيحة عامة باتت لا تتجاوز ضغطة على شاشة هاتف. لقد تغيرت علاقتنا بالخطأ، وربما تغير معها مفهومنا للمسؤولية الاجتماعية، حتى أصبحنا نخلط أحياناً بين كشف الحقيقة والتشهير، وبين المساءلة والانتقام، وبين الإصلاح والرغبة في إدانة الآخرين.

في فلسطين، تأخذ هذه الظاهرة أبعاداً تتجاوز الاستخدام السلبي للتكنولوجيا. فنحن مجتمع يعيش تحت الاحتلال، وتحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية متراكمة، ويواجه يومياً انتهاكات تمس حياته وكرامته وحقوقه. ولذلك، لم تكن الكاميرا بالنسبة للفلسطيني مجرد وسيلة للتصوير، بل تحولت إلى أداة مقاومة وتوثيق وشهادة، وإلى وسيلة لمواجهة محاولات طمس الحقيقة. كم من صورة وثقت جريمة، وكم من مقطع كشف اعتداء، وكم من مواطن استطاع بهاتفه أن ينقل إلى العالم ما لم تستطع المؤسسات الإعلامية الوصول إليه. لقد أصبحت الصورة في كثير من الأحيان وثيقة سياسية وأخلاقية، وشكلاً من أشكال الدفاع عن الوجود والحق.

لكن المفارقة أن الأداة ذاتها التي نحتاج إليها لكشف انتهاكات الآخرين، أصبح بعضنا يستخدمها لمراقبة بعضنا بعضاً، والتقاط العثرات اليومية وتحويلها إلى مادة للتشهير والتسلية. لم تعد الكاميرا دائماً في مواجهة الظلم، بل باتت أحياناً في مواجهة الإنسان نفسه. وأصبحنا نرى مواطناً يصور مواطناً آخر في لحظة ضعف أو غضب أو خطأ، ثم ينشر المقطع مصحوباً بتعليق قاسٍ، وكأنه امتلك بمجرد التصوير حق المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ العقوبة.

لقد انتقلنا، دون أن نشعر، من ثقافة النصيحة إلى ثقافة الفضيحة. في السابق، كان الخطأ يُعالج غالباً في سياقه الطبيعي، وكانت هناك مساحة للعتاب والتصحيح والاعتذار. أما اليوم، فقد أصبح البعض يرى في نشر أخطاء الآخرين فرصة لتحقيق حضور رقمي، وكأن قيمة الموقف لا تُقاس بأثره الإصلاحي، بل بعدد المشاهدات والتعليقات والمشاركات. وهنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً: قد لا يهتم صاحب المقطع بإصلاح الخطأ بقدر اهتمامه بضمان انتشاره.

والأخطر من ذلك أننا أصبحنا نمارس نوعاً من العدالة الجماهيرية التي تسبق الحقيقة، وتصدر أحكامها قبل اكتمال الوقائع. فالمقطع المصور لا يعرض بالضرورة القصة كاملة؛ إنه يعرض زاوية منها، وقد تكون الزاوية الأكثر إثارة لا الأكثر صدقاً. ومع ذلك، يتحول آلاف المتابعين إلى قضاة، وتتحول التعليقات إلى أحكام، ويصبح الإنسان متهماً أمام جمهور لا يعرفه ولا يعرف ظروفه. وقد تستمر العقوبة الرقمية سنوات، حتى بعد أن تنتهي الواقعة أو يتبين أن الصورة كانت مضللة. فالتشهير لا يحتاج إلى محكمة، لكنه قد يصدر حكماً أشد قسوة من أحكام المحاكم.

هذه ليست مشكلة فلسطينية فقط. فقد أدركت تجارب دولية أن التطور التكنولوجي لا يعفي المجتمعات من ضرورة حماية الإنسان. ففي فرنسا وألمانيا، تطورت منظومات قانونية واجتهادات قضائية لحماية الحق في الصورة والخصوصية، مع مراعاة التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة. وفي ألمانيا، شكلت قضية الأميرة كارولين فون هانوفر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محطة مهمة في تأكيد أن الحياة الخاصة والصورة الشخصية تستحقان الحماية، حتى في عصر الإعلام واسع الانتشار. أما فنلندا، فقد اختارت الاستثمار في مسار أكثر عمقاً واستدامة، من خلال إدماج التربية الإعلامية في منظومتها التعليمية، انطلاقاً من أن مواجهة التضليل والإساءة الرقمية تبدأ ببناء عقل نقدي، لا بمجرد فرض العقوبات. وهذه التجارب تقول لنا إن المجتمعات المتقدمة لا تقيس حريتها بقدرتها على النشر فقط، بل بقدرتها على حماية الإنسان من إساءة استخدام هذه الحرية.

وفي فلسطين، نحن بحاجة إلى نقاش يتجاوز الدعوات التقليدية إلى حسن استخدام مواقع التواصل. نحتاج إلى تربية إعلامية ورقمية في مدارسنا وجامعاتنا، وإلى خطاب إعلامي يميز بين الرقابة المجتمعية والتشهير، وإلى وعي قانوني يحمي الخصوصية دون أن يحولها إلى حصانة للفاسدين أو المعتدين. كما نحتاج إلى إعادة الاعتبار لدور المؤسسات في معالجة الأخطاء، بدلاً من ترك المجال العام رهينة لمحاكمات افتراضية لا تملك أدوات التحقق ولا ضمانات العدالة.

إن المجتمع الذي نريده لا ينبغي أن يكون مجتمعاً يصمت عن الخطأ، ولا مجتمعاً يبرر التجاوزات باسم الستر، فالمساءلة ضرورة، وكشف الفساد والانتهاكات واجب. لكن السؤال الحقيقي هو: لماذا نكشف الخطأ؟ هل لنصلح ما يمكن إصلاحه، أم لنحطم صاحبه؟ وهل نستخدم الكاميرا لحماية الحق، أم لإشباع رغبة عابرة في إدانة الآخرين؟

ثمة مفارقة تستحق أن نتأملها طويلاً: نحن شعب نطالب العالم بأن يرى الإنسان الفلسطيني خلف الصورة، وأن يفهم ظروفه وكرامته وحقوقه، وأن لا يحاكمه من مشهد مبتور أو رواية ناقصة. فكيف نقبل لأنفسنا أن نفعل ذلك ببعضنا؟ وكيف نطالب باحترام كرامتنا فيما نتساهل أحياناً في انتهاك كرامة الآخرين؟

ربما لا نحتاج إلى مزيد من الكاميرات بقدر حاجتنا إلى مزيد من الضمائر. فليس كل ما نراه يجب أن ننشره، وليس كل خطأ يستحق أن يتحول إلى فضيحة، وليس كل من أخطأ يستحق أن يفقد حقه في الاحترام. إن المجتمعات لا تنهض بكشف عثرات أبنائها وحده، بل بقدرتها على تحويل الخطأ إلى فرصة للإصلاح، والمساءلة إلى عدالة، والاختلاف إلى حوار.

في النهاية، ليست المشكلة أن المجتمع أصبح يرى أكثر، بل أنه ربما أصبح يحكم أكثر ويفهم أقل. والكاميرا، مهما بلغت قدرتها على كشف التفاصيل، لن تستطيع وحدها أن تمنحنا الحقيقة كاملة؛ فذلك يحتاج إلى عقل يتريث، وقلب لا يتلذذ بأخطاء الآخرين، وضمير يدرك أن كرامة الإنسان ليست تفصيلاً يمكن التضحية به من أجل بضعة آلاف من المشاهدات. فالمجتمع الذي يرى كل شيء ولا يستر شيئاً، قد يكون مجتمعاً مكشوفاً، لكنه ليس بالضرورة مجتمعاً أكثر عدلاً أو أخلاقاً.