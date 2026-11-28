لم تعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق توصيف منظمات حقوقية وإنسانية دولية، تقتصر على قتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم، بل تتكشف اليوم أبعاد أكثر خطورة، تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة من خلال تدمير المقومات الطبيعية والبيئية اللازمة لاستمرار الحياة. هذه هي الصرخة التي يطلقها التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة أوكسفام، يوم الاثنين الماضي، بالتعاون مع مرصد النزاعات والبيئة، بعنوان "جرائم الحرب البيئية: كيف حوّل الهجوم العسكري الإسرائيلي غزة إلى أرض سامة تهدد بقاء الإنسان". وهو تقرير ينبغي أن يُقرع بوصفه جرس إنذار للبشرية جمعاء، ليس فقط لما يكشفه من مخاطر تهدد مستقبل الفلسطينيين، بل لما يطرحه من أسئلة حول مسؤولية عالم ظل يشاهد تدمير شروط الحياة في غزة، دون أن يوقفه.

تكشف نتائج التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية طالت نحو 78% من مساحة القطاع، فيما رُصدت مؤشرات لاحتمال التلوث البيئي في أكثر من 99% من أراضيه، والتي تكشف اتساع مصادر الخطر وانتشارها شبه الشامل. فمخلفات المتفجرات والمعادن الثقيلة والأسبستوس والمواد السامة لم تعد محصورة في مواقع القصف، بل باتت تهدد الهواء والمياه والتربة، أي العناصر التي تتوقف عليها قدرة الإنسان على البقاء.

إن خطورة هذه النتائج لا تكمن في حجم الدمار وحده، بل في امتداده الزمني. فالفلسطيني الذي ينجو اليوم من القصف قد يجد نفسه وأطفاله أمام مياه ملوثة، وأرض لم تعد مأمونة للزراعة، وهواء يحمل غباراً ساماً. وهكذا يتجاوز التدمير لحظة الحرب ليهدد صحة الأجيال القادمة وقدرتها على مواصلة الحياة في أرضها.

حين تصبح الأرض والمياه جزءاً من الإبادة

وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي يستند إليها التقرير، خلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 61 مليون طن من الركام، بما يحمله من مخاطر انتشار الأسبستوس والمعادن الثقيلة ومخلفات المتفجرات. ولم يعد هذا الركام مجرد أنقاض تنتظر الإزالة، بل تحول إلى مصدر محتمل للتلوث، ينتقل مع الرياح والغبار والمياه إلى الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

أما المياه، وهي شريان الحياة في قطاع يعاني أصلاً من ندرتها، فقد تعرضت منظومتها لتدمير واسع. ويشير التقرير إلى أن 19% فقط من محطات ضخ الصرف الصحي ما زالت تعمل، وأن نحو 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تتدفق يومياً إلى البحر، فيما تتسرب كميات أخرى إلى البيئة المحيطة. وأظهرت فحوص أجريت في تموز الماضي وجود بكتيريا دالة على التلوث البرازي في 19% من الآبار التي شملها الفحص، مقارنة بنسبة 2% في بيانات عام 2021.

ولا تنفصل كارثة المياه عن تدمير القدرة على إنتاج الغذاء. فقد تضررت أكثر من 87% من الأراضي المزروعة، ولم يبق، وفق تقييم لمنظمة الأغذية والزراعة في آب الماضي، سوى نحو 3% من الأراضي المزروعة سليمة ويمكن الوصول إليها. وتواجه مناطق زراعية، بينها بيت حانون ووادي غزة وشمال شرقي خان يونس، مخاطر احتجاز الملوثات في التربة لفترات طويلة، بما يهدد سلامة المحاصيل عند استئناف الزراعة.

وهذا يعني أن إعادة إعمار غزة لا يمكن اختزالها في إزالة الركام وبناء المساكن. فالأرض تحتاج إلى فحوص ومعالجة، والمياه إلى تطهير وإصلاح شبكاتها، والبيئة إلى برنامج تأهيل طويل الأمد. والأخطر أن القيود الإسرائيلية على دخول الخبراء والمعدات تحول دون إجراء تقييم ميداني مستقل وشامل لحجم التلوث ومخاطره.

لقد كان تدمير المساكن والمستشفيات والمدارس وجهاً ظاهراً للإبادة، أما ما يكشفه تقرير أوكسفام فهو الوجه الممتد في الزمن: تدمير شروط الحياة نفسها، بما يجعل آثار الجرائم تتجاوز ضحاياها المباشرين إلى أطفال لم يولدوا بعد.

إعلان وقف النار… واستمرار صناعة الموت

تأتي هذه الحقائق فيما يتواصل القتل والدمار في غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ أكثر من عام كامل. فالعمليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف، وما يسمى "الخط الأصفر" لم يتحول إلى ضمانة لحماية المدنيين، بل شهدت مناطق قريبة منه وخارجه عمليات جديدة أعادت اقتلاع عائلات فلسطينية من أماكن إقامتها.

وفي الوقت الذي تُطرح فيه خطط لإعادة الإعمار، لا يزال أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نازحين، وقد كشفت أمطار نوڤمبر/تشرين الثاني الحالي عن مأساة عشرات آلاف العائلات التي تعيش في خيام مهترئة أو مبانٍ مهددة بالانهيار. وتضرر أكثر من 40 ألف مأوى بفعل الأمطار، بينما بقيت كميات كبيرة من الخيام والمستلزمات الإنسانية خارج القطاع، تنتظر السماح بإدخالها.

إن اختزال الكارثة في عدد شاحنات المساعدات يحجب حقيقتها السياسية. فالمساعدات قد تمنع الموت جوعاً، لكنها لا تعيد للناس قدرتهم على العمل والإنتاج، ولا تعالج تلوث المياه والتربة، ولا تحميهم من استمرار القصف. وحين تبقى إسرائيل قادرة على التحكم في إدخال المعدات ومواد البناء وحرية الحركة، يصبح الحديث عن التعافي رهينة للقيود ذاتها التي تحول دون استعادة الحياة.

جرس إنذار للبشرية… ومسؤولية لا يمحوها الصمت

إن ما يكشفه تقرير أوكسفام ليس شأناً فلسطينياً فحسب، بل اختبار أخلاقي وقانوني للنظام الدولي برمته. فحين تتوافر الأدلة على تدمير مقومات الحياة، وتستمر القيود التي تمنع معالجته، لا يعود كافياً إصدار بيانات القلق أو تمويل المساعدات التي تخفف بعض النتائج دون معالجة أسبابها.

وهنا تتفاوت المسؤوليات، لكنها لا تختفي. فإسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي يرتكبها جيشها والقيود التي تفرضها، بينما تتحمل الدول التي تواصل تزويدها بالسلاح أو توفير الحماية السياسية لها مسؤولية أفعالها ومساهماتها، وفق ما يثبته القانون الدولي. أما الدول التي تكتفي بالمشاهدة، رغم امتلاكها وسائل مؤثرة للضغط، فتواجه سؤالاً أخلاقياً وسياسياً عن معنى صمتها وحدود مسؤوليتها عن استمرار الكارثة.

وقد طالبت أوكسفام بوقف نقل الأسلحة التي تسهم في الانتهاكات الجسيمة، وبالسماح بدخول فرق التقييم البيئي والمعدات دون عوائق، وببرنامج فلسطينيّ القيادة لمعالجة التلوث وإعادة الإعمار، يستند إلى الحقوق والمساءلة وجبر الأضرار. فتمويل الإعمار لا يمكن أن يكون بديلاً عن محاسبة المسؤولين عن التدمير، ولا يجوز أن تتحول المساعدات إلى وسيلة لإدارة نتائج الإبادة بدلاً من وقفها.

إن إنقاذ غزة يتطلب حماية فعلية للسكان، ووقف العمليات العسكرية، ورفع القيود عن إدخال المواد والمعدات، واستعادة القدرة على إنتاج الغذاء وتوفير المياه، وإطلاق برنامج دولي عاجل ومستقل لفحص التلوث وإزالة مخلفات الحرب ومعالجة آثاره، بقيادة فلسطينية وضمانات دولية ملزمة.

لقد وصلنا إلى لحظة لا يكفي فيها أن يسأل العالم كيف يعيد بناء غزة، بل عليه أن يجيب عن سؤال أكثر إلحاحاً: كيف يسمح باستمرار تدمير الشروط التي تجعل الحياة فيها ممكنة؟

تقرير أوكسفام جرس إنذار للبشرية، لأن الخطر لم يعد يهدد حياة الفلسطينيين اليوم وحدهم، بل حق أجيالهم القادمة في أرض صالحة للحياة. وإذا كانت الإبادة تُقاس أيضاً بتدمير شروط البقاء، فإن الصمت على استمرار هذا التدمير، أو توفير وسائل ارتكابه وحمايته من المساءلة، يضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لا يمكن محوها ببيانات التعاطف أو وعود إعادة الإعمار.

فهل تتحرك البشرية لإنقاذ ما تبقى من شروط الحياة في غزة، أم تترك للأجيال القادمة أرضاً ملوثة، وشهادة أخرى على عجزها عن منع الكارثة؟