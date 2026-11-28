وطن للأنباء: يعقد كابينت الاحتلال غدا الأحد اجتماعا للمصادقة على إجراءات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، وفق ما أوردته القناة الـ12 العبرية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ألغى اجتماعا للكابينت كان مقررا مساء الخميس الماضي، واستعاض عنه بمشاورات محدودة، فيما وصفت مراسلة القناة الـ12 توقيت المشاورات بأنه حساس.

وقال مراسل القناة الـ12 ألموغ بوكير إن إسرائيل قد تُقرّ الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن تُستكمل استعداداتها لتنفيذها في غضون شهر من تاريخ إقرارها.

وأضاف بوكير أنه من المتوقع دخول قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة مطلع عام 2027، وانتشارها في مناطق محددة على طول الخط الأصفر.

وعقب ذلك -وفق الصحفي الإسرائيلي- ستبدأ المرحلة التجريبية لمشروع "رفح الخضراء"، الذي يهدف إلى إقامة "مناطق إنسانية" لسكان غزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بموافقة المستوى السياسي على الدفع بخطط إعادة الإعمار، لإقامة حي يحمل اسم "رفح الخضراء" شرقي مدينة رفح.

اتصال كوشنر ونتنياهو

ويأتي اجتماع الأحد عقب اتصال هاتفي أجراه المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع نتنياهو الثلاثاء الماضي، وطالبه خلاله بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وفي مقابلة مصورة مع بودكاست "إم دي ميتس" الألماني الخميس، أكد كوشنر أن إنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التفاوض مع حماس، داعيا إسرائيل إلى التخلي عن "عقلية الحرب الدائمة" والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية.

ووفق القناة الـ12، فإن واشنطن تسعى إلى دفع إسرائيل للمصادقة على نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، وتدريب 4 آلاف شرطي فلسطيني في مصر، وإدخال مساكن مؤقتة، والسماح ببدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية جنوبي القطاع.

والأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو تعهد لكوشنر -خلال اتصالهما- بتنفيذ خطة ترمب بشأن غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

خطة ترمب.. عام من التعهدات المؤجلة

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم التوصل بين دولة الاحتلال وحركة حماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، ضمن خطة طرحها ترمب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 الذي أيد خطة ترمب بشأن غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.

وتتضمن الخطة ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط وبإشراف مجلس السلام، إلى جانب إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، ونزع سلاح الفصائل، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.

ورغم مرور أكثر من عام على سريان الاتفاق، فإن دولة الاحتلال تواصل خرقه عبر اعتداءات يومية، فضلا عن فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء ومعدات إزالة الركام وإعادة الإعمار، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

كما تتهم جهات فلسطينية إسرائيل بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، بما يشمل انسحاب قواتها تدريجيا من القطاع وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حمّل مجلس السلام إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء تأخرها في السماح بإدخال المساعدات وتنفيذ تعهداتها بموجب تفاهمات شرم الشيخ، مشيرا إلى أن ذلك عرقل أيضا ترتيبات نقل إدارة القطاع ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي اليوم التالي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل تضع عراقيل أمام تنفيذ خطة السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفا الأوضاع الإنسانية فيه بأنها مروعة.

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء، في ظل غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين بمياه الأمطار، واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء اللازمة لترميم المنازل المتضررة وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، حذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني يعيشون في خيام لا تصلح للعيش، مع اقتراب منخفض جوي شديد، مشيرا إلى وجود 200 ألف خيمة متهالكة ونحو ألف مركز إيواء مهددة بالغرق.

المصدر: الجزيرة + الأناضول